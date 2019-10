Aus dem Zug neben dem S-Bahnhof Bellevue schlagen die Flammen lichterloh, Qualm steht in der Luft, überall Blaulicht und das Brummen der Hubschrauber. An der Stadtbahn war am Sonnabendabend in einem Fernzug ein Feuer ausgebrochen. Ein Waggon brannte in voller Ausdehnung. Etwa 700 Fußball-Fans befanden sich in dem Zug und wurden in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Laut einem Sprecher der Berliner Feuerwehr gab es drei Leichtverletzte. Sie erlitten eine Rauchgasvergiftung. Bei dem Zug, der in Brand geraten war, handelt es sich um einen Sonderzug, der für die Fans des SC Freiburg fuhr und von einem privaten Unternehmen betrieben wurde.

Sie waren auf dem Rückweg vom Spiel gegen den FC Union Berlin. Der Zug und zwei am Bahnhof stehende S-Bahnen wurden komplett evakuiert.

Vor dem Kiosk unter dem Bahnhof, gleich neben dem kroatischen Restaurant, stehen einige Freiburg-Fans mit Bierflaschen in der Hand. „Das war ein ganz alter Schweizer Zug“, erzählt Björn Buhl, der mit drinnen gesessen hat. „Den hatte der SC extra für die Fans gechartert.“ „Eigentlich wollten wir morgen früh um 6 Uhr zu Hause sein.

Ein Freiburg-Fan witzelt über Bengalos

Nicht lange nach der Abfahrt im S-Bahnhof Charlottenburg kam über Lautsprecher die Ansage, dass der Zug wegen eines technischen Defekts von der Polizei evakuiert würde. Man habe schon gesehen, dass die ersten beiden Wagen brannten, erzählen die Fans vorm Kiosk.

Und wie sie jetzt nach Hause kommen sollen? Keine Ahnung. „Dabei wurde vorher noch extra gesagt, dass man im Zug keine Bengalis anzünden darf, witzelt einer der Freiburg-Fans.

Zuvor hatten die Fans schon vor und während des Spiels gegen Union Berlin Bengalos gezündet. Ob ein Zusammenhang besteht, ist momentan noch unklar.

Der S-Bahn-Verkehr ist unterbrochen

Katharina Haberstock vom Freiburger Fanprojekt war auch im Zug, als das Feuer losging. Sie berichtet, dass es zunächst viel Rauch im gegeben hätte. Über die Räumung des Zuges sagt sie: „Das ging alles sehr ruhig und geordnet.“ Später sei auch der gesamte Bahnhof geräumt worden. Soweit sie es überblicken konnte, sei nicht zuvor im Zug mit Pyrotechnik hantiert worden, sagte Haberstock dem Tagesspiegel.

Laut des Sportinformationsdienstes (SID) habe "ein technischer Defekt" das Feuer unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem S-Bahnhof Gesundbrunnen ausgelöst. Die Polizei konnte diese Angaben nicht bestätigen.

Der Morgen danach: Der ausgebrannte Wagon steht am Sonntag noch auf der Fernverkehrsstrecke am Bahnhof Bellevue. Er ist völlig... Foto: Angelika Diener

Am Sonntag lobte die Berliner Feuerwehr das Verhalten der Freiburger Fußballfans an Bord. „Die Leute haben in ruhiger und disziplinierter Weise den brennenden Wagon in Richtung der anderen Wagons verlassen“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

In solchen Situationen bestehe die große Gefahr, dass Menschen eigenständig in Panik aussteigen: Dabei könnten sie auf den Gleisen mit der Stromschiene in Kontakt kommen oder von entgegenkommenden Zügen erfasst werden.

S-Bahnverkehr wurde wieder aufgenommen

Der Zugverkehr der Linien S3, S5, S7 und S9 war wegen des Brandes zwischen Friedrichstraße und Tiergarten unterbrochen. Der Fernverkehr auf der Strecke ist ebenso unterbrochen.

Laut der Berliner Feuerwehr werden die Bergungsarbeiten bis Sonntag dauern. Seit Sonntag 11 Uhr fuhren die Züge am Bahnhof Bellevue wieder durch, der S-Bahn-Verkehr auf der Stadtbahn normalisierte sich langsam wieder. Auch der Fernverkehr wurde laut Deutscher Bahn gegen 12 Uhr wieder aufgenommen. Die Züge waren zuvor über Gesundbrunnen umgeleitet worden.