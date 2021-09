Die Berliner SPD will sich weiterhin nicht auf eine Koalitionsoption festlegen und wird Sondierungsgespräche mit allen Parteien im Parlament außer der AfD aufnehmen.

Das beschloss der Landesvorstand auf einer Sitzung am Montagabend. „Wir haben beschlossen, dass wir in die Sondierungsgespräche gehen werden mit allen demokratischen Parteien“, sagte Spitzenkandidatin Franziska Giffey im Anschluss an die Sitzung.

Zuerst werde man mit den Partnern aus der bisherigen Koalition noch in dieser Woche das Gespräch suchen. Als erstes sollen dazu am Freitag die Gespräche mit den Grünen beginnen, sagte Giffey.

Ziel sei, dass es gelinge, möglichst viel sozialdemokratische Politik umzusetzen. Dazu wolle sie „ein fortschrittliches Bündnis“ für die Stadt schaffen, das Antworten auf die drängenden sozialen und ökologischen Fragen finde und es schaffe, „die große Frage des sozialen Wohnungsbaus zu lösen.

Giffey hatte bereits am Sonntagabend erklärt, neben Grünen und Linken auch mit FDP und CDU Gespräche führen zu wollen. Am Montag hatten sich in der Berliner SPD die Stimmen gemehrt, die eine Fortsetzung der bisherigen rot-rot-grünen Koalition gefordert hatten. Nach einem Bericht des RBB sollen mehrere Kreisverbände entsprechende Anträge formuliert haben.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Einige Parteivertreter hätten darauf verwiesen, welch positive Entwicklung Berlin in den vergangenen fünf Jahren unter Rot-Rot-Grün genommen habe, sagte Giffey dazu. „Es gibt natürlich in der Partei Zustimmung für diesen Weg. Wir werden diese Zustimmung aufnehmen.“

Mehr zum Thema Erfolgreicher Volksentscheid in Berlin Die nächste Koalition kommt um das Thema Enteignungen nicht herum

Geführt werden sollen die Sondierungsgespräche von einem fünfköpfigen Team. Neben Giffey und dem Co-Landesvorsitzendem Raed Saleh gehören dazu die stellvertretenden Landesvorsitzenden Andreas Geisel, Iris Spranger und Ina Czyborra. Ziel sei, dass bis zum Landesparteitag am 5. Dezember ein Koalitionsvertrag vorliege, sagte Giffey.