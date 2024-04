Sonniges und warmes Wochenende erwartet Frühlingswetter kommt zurück nach Berlin und Brandenburg

Zum Ende der Arbeitswoche zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg wieder frühlingshaft. Sonne und Wolken wechseln sich am Freitag ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad. In der Prignitz ist es etwas kühler und zeitweise stark bewölkt. Dort fällt am Nachmittag und Abend etwas Regen. Sonst bleibt es weitgehend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig.