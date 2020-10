Berlin wird wohl keine Sonderwege gehen, sondern sich an die Beschlüsse des Corona-Gipfels von Merkel und den Länderchefs am Mittwoch halten. Allerdings drang die Linke vorab darauf, die Sonderstellung von Berlin als Metropole in den Entscheidungen des rot-rot-grünen Senats zu berücksichtigen, die am Donnerstagabend verkündet werden sollten.

„Man muss der spezifischen Situation der Großstadt Rechnung tragen, Berlin hat eine andere Sozialstruktur als das flache Land. Deshalb werden alle Möglichkeiten ausgelotet, die Kultur vielleicht doch nicht vollständig herunterzufahren“, sagte Daniel Bartsch, Sprecher der Kulturverwaltung.

Die Berliner Parteichefin Katina Schubert sagte vor Beginn der Senatssitzung um 16 Uhr, dass sich „Berlin nicht da rausklinken kann, was bundesweit vereinbart wurde“. Aber man werde „den Fokus darauf legen, soziale Härten abzufedern“.

Im Klartext bedeutet dies, dass Parks und Spielplätze, Zoo und Tiergarten möglichst offen gehalten werden sollen. Schubert plädiert dafür, dass auch Sport im Freien für Kinder möglich sein solle. Wettkämpfe im Breitensport werden wohl bis Ende November untersagt. Unklar war am Donnerstag, ob Bibliotheken sowie Volkshochschulen und Musikschulen analog zu den Schulen und Kitas geöffnet bleiben.

Die Grünen tragen die Beschlüsse von Bund und Ländern mit. „Wir gehen mit, dass ein harter Cut wichtig ist, um dauerhaft die Welle zu brechen“, sagte Fraktionschefin Antje Kapek. Die Politik müsse alles daran setzen, damit die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen für die Betroffenen abgefedert werden.

Kontaktbeschränkungen sollen unstrittig sein

Unstrittig sind im Senat dem Vernehmen nach die Kontaktbeschränkungen. Die Grünen möchten aber über das „Hamburger Modell“ sprechen: In der Hansestadt gilt, dass Kinder unter zwölf Jahren nicht der Zwei-Haushalte-Regel in privaten Wohnungen unterliegen. Kindergeburtstage sollen also möglich sein, aber begrenzt auf zehn Personen einschließlich einem Erwachsenen. In Berlin gilt derzeit, dass sich nur zwei Haushalte oder maximal fünf Personen treffen dürfen. Das Versammlungsrecht soll nach jetzigem Stand nicht eingeschränkt werden.

Aus der Opposition kam die Forderung, sich den Beschlüssen vom Mittwoch anzuschließen. Kai Wegner, CDU-Landeschef und Spitzenkandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters bei der Wahl im kommenden Jahr, forderte: „Regeln müssen auch in Berlin konsequent kommuniziert, durchgesetzt und sanktioniert werden.“ Das Vorgehen müsse zwischen Bund und Ländern gemeinsam abgestimmt werden.

Sonderwege, abgelehnte Hilfsangebote und senatsinterner Streit – das ist das, was vom letzten Jahr in Berlin hängen bleibt.“ Wirtschaftliche Folgen dürften aber nicht vergessen werden. „Zielgenaue Hilfen für die betroffenen Branchen“ seien zentral.

FDP kritisiert Senat für gestiegene Infektionszahlen

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja gab Berlins Regierung eine Mitschuld an den gestiegenen Infektionszahlen und der aktuellen Lage: „Der Berliner Senat ist auf ganzer Linie am Management einer absolut vorhersehbaren Situation gescheitert: Seit Wochen warnen Experten vor einer zweiten Welle.“ Statt eine klaren Strategie zu erarbeiten, habe Rot-Rot-Grün „völlig kopf- und planlos“ agiert.

Sebastian Czaja, Fraktionsvorsitzender der Berliner FDP. Foto: Britta Pedersen/dpa

„Das katastrophale Versagen und die darauffolgende Selbstaufgabe bei der Kontaktnachverfolgung, bei der die Menschen vom Senat im Stich gelassen werden, ist nicht nachvollziehbar und macht die Situation noch schlimmer.“ Dies gefährde nicht nur die Gesundheit der Berlinerinnen und Berliner, sondern auch die Akzeptanz der Maßnahmen und den „sozialen Frieden im demokratischen Rechtsstaat“.

Und auf den Rechtsstaat könnte Arbeit zukommen, wenn der Senat der Lockdown-light-Linie folgt: „In den vergangenen 48 Stunden wurden wir überflutet mit Anrufen und Mails“, sagte Anwalt Niko Härting am Donnerstag. Er hatte zuletzt dutzende Gastronomen erfolgreich bei Klagen gegen die Berliner Sperrstunde vertreten. Rund 200 Anfragen für rechtlichen Beistand gegen die geplanten Schließungen gebe es bereits, darunter auch Besitzer von Bowlingbahnen, Tattoo- und Fitnessstudios.

„Wir bereiten die Anträge jetzt vor, warten aber noch ab, was genau in der Verordnung des Senats steht.“ Härting kritisierte die Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin als „planlos“. Für die Zeit nach Weihnachten gebe es kein Konzept, so komme man von einer Welle in die nächste. Juristisch hat er verfassungsrechtliche und verhältnismäßige Zweifel an den geplanten Schritten.

Antonio Bragato von dem Restaurant „Il Calice“ in Charlottenburg sieht den drohenden Lockdown als das Ende einer „Aufholjagd erster Sahne“: Man habe im Sommer die Verluste durch die erste Sperrphase zu einem großen Teil ausgleichen können und werde nun vermutlich erneut zurückgeworfen. Er hofft, dass die Einschränkungen nach spätestens vier Wochen aufgehoben werden können, um der Gastronomie wenigstens ein kleines Weihnachtsgeschäft zu ermöglichen.