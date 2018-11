Schulbau kommt vor Wohnungsbau: Diese Ansicht setzt sich in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mehr und mehr durch. Wegen des akuten Schulplatzmangels im Bezirk Pankow ist die Behörde von Senatorin Katrin Lompscher (Linke) nun sogar bereit, ihre Wohnbaupläne am ehemaligen Kinderkrankenhaus Weißensee aufzugeben. Das verwilderte Areal wurde soeben in Landeseigentum rückübertragen. Die Senatsverwaltung wollte dort ein Quartier errichten, das Pankower Bezirksamt fordert eine Schule und Kitas. Es sieht bis 2027 einen Bedarf für 11.000 neue Schulplätze, allein in der betreffenden Schulregion etwa 1.440 im Grundschulbereich.

Trotz des Wohnungsbaudrucks hat sich offenbar auch Senatorin Lompscher überzeugen lassen. „Wenn der Bezirk in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie diese Fläche für einen Schulstandort benötigt, ist dies eine nachvollziehbare Prioritätensetzung“, sagte Lompschers Sprecherin Katrin Dietl dem Tagesspiegel. Sollte eine Untersuchung den Bedarf bestätigen, wolle man dem Schulbau den Vortritt lassen.

Das sei keine Niederlage, sondern im Interesse Berlins. „,Stadt weiterbauen‘ heißt nicht einfach überall nur Wohnungen bauen“, so Dietl, „wir brauchen auch soziale Infrastruktur“. Man wolle keine Schlafstädte oder Betonburgen bauen, sondern lebenswerte Quartiere mit ausreichend Infrastruktur und einer gemischten Erdgeschossnutzung. Gerade in stark wachsenden Gebieten wie Pankow könne man sich Schulen und Kitas nicht einfach im Nachhinein backen, sagte Dietl.

Die Errichtung von Schulinfrastruktur sei im Gegenteil „eine notwendige Voraussetzung dafür, künftig weitere neue Wohnbaupotenziale zu erschließen“. Ein Quartier ohne genügend Schulen würde langfristig unattraktiv.

