In der Oranienstraße 35 in Kreuzberg haben sich am Mittwochmorgen rund 50 Menschen versammelt, um gegen die Räumung des Spätkaufs "Ora 35" zu protestieren. Nach 20 Jahren muss hier die 57-jährige Zekiye Tunc ihr Geschäft schließen. Bilder zeigen, wie das Geschäft von außen abgeschlossen wird. Die Räumung verlief friedlich und ohne Amtshilfe durch die Polizei.

Auf Facebook haben die Organisationen "Bizim Kiez" und "Zwangsräumung verhindern" zu dem Protest aufgerufen: "Wir lassen nicht zu, dass Immobilienfirmen wie die Bauwerk Immobilien GmbH diktieren, wer unsere Nachbarn sind", heißt es dort.

"Wir müssen etwas tun gegen den Ausverkauf dieser Stadt", sagt eine Rednerinnen auf dem kleinen Podium vor dem Spätkauf, um den herum sich die Demonstranten versammelt haben. Vor Ort sind zwei Kundgebungen angekündigt, die Oranienstraße ist von 7 Uhr bis 13 Uhr zwischen Oranienplatz und Adalbertstraße gesperrt.

Der "Ora 35" sei nicht irgendein Späti, er sei Kiezkultur, sagt ein Redner von Bizim Kiez. Die Immobilienfirma Bauwerk sah das anders: „Ein Spätkauf unter mehreren anderen in der Umgebung ist für die Kiezkultur nicht von Bedeutung“, begründete Bauwerk die Entscheidung.