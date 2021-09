SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz stellt sich in Gestik, Mimik und Politik gern in die Tradition Angela Merkels. Dabei hat seine Partei so viel eigenes Althergebrachtes, auf das sich ihr heutiges Personal berufen kann.

Im Wahlkampf tauchte im Südwesten der Stadt auf Plakat-Aufstellern jetzt nicht nur der Mandoline spielende Willy Brandt wieder auf, sondern auch Klaus Staeck mit seinem legendären Plakat von 1972: „Deutsche Arbeiter! Die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen.“

Wer da Verdacht schöpfte und unsere Redaktion über mögliche Zweckentfremdung informierte, weil eine Wahlkampf-Guerilla am Werk schien, die heutige Sozialdemokraten an überwucherte Wurzeln erinnern wollte, konnte bald beruhigt werden: Alles offiziell, die SPD zitiert sich selbst und schwelgt in Gedanken an große Zeiten. Sogar verschenken will sie die Druckwerke an Interessierte (siehe Meldung in unserem Südwest-Newsletter).

Wie Klaus Staecks genial-sarkastischer Spruch heute lauten könnte? Vielleicht: „Deutsche Arbeiter! Die Grünen wollen Fahrverbote für eure SUVs.“ Oder: „Deutsche Arbeiter! Die Linke will eure Immobilien enteignen.“

Nicht ganz klar ist, auf welcher Seite die SPD dabei stünde.

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Steglitz-Zehlendorf-Newsletter vom Tagesspiegel finden, den Sie hier kostenlos bestellen können:

Von Autobahnbrücke am Breitenbachplatz bis U9 nach Lankwitz: Der brandneue Bezirk-O-Mat hilft bei der Wahlentscheidung zur BVV

Quietschende Reifen: Wer viel und scharf bremst, sorgt für viel Plastik in Luft, Wasser und Böden. Der Autoverkehr ist für 30 bis 50 Prozent allen Mikroplastiks verantwortlich, sagt die BAM-Chemikerin Korinna Altmann

50 Jahre Viermächte-Abkommen: Sonderschau im Alliiertenmuseum

Wenn der Postmann (noch nicht) klingelt: Schon 30.000 Anträge auf Briefwahl gestellt

Aus dreien wird eine: Am autofreien Aktionstag wird nur in einer Straße im Bezirk gespielt werden

In die Wahlprogramme geguckt: Stichworte "Spielstraßen und Spielplätze"

Kreuzberger Satiregipfel – und Susanne M. Riedel aus Steglitz ist dabei

Familientheater: „Der neue Pinocchio“ am Teltowkanalufer

Dreipfuhlpark: Die abgebrannte Schutzhütte soll wieder aufgebaut werden

Breitenbachplatz: Info-Tour zum Vorschlag, die gesamte A 104 zurückzubauen

Tennisturnier der 80-jährigen Herren (und älter): Der Wannseer David tritt gegen den Grunewalder Goliath an

Wegen der Wasserleitungen: Baustellenhochburg Lichterfelde

