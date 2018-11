Mit einem Appell an die Einigkeit in der SPD beschallten die Vorwärts-Liederfreunde ihre 249 angemeldeten SPD-Genossen zu Beginn des Berliner Parteitags im Hotel Maritim in der Stauffenbergstraße. Innensenator und stellvertretender Landesvorsitzender Andreas Geisel startete die Debatte über die Innenpolitik und den Antrag „Sicher leben in Berlin – wir wollen urbane Sicherheit“.

Die SPD will laut Antrag eine „partielle und temporäre Einführung von Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten“. Und sie sieht den bisherigen Umgang mit kriminellen arabischen Clans, Rockergruppen und „reisenden Banden“ kritisch: Man habe zu lange zu wenig Widerstand dagegen geleistet. Die SPD will den Verfolgungsdruck auf Täter deutlich erhöhen und Polizei, Staatsanwaltschaft und Strafgerichte personell aufstocken. Hoheitliche Aufgaben müssten wieder verstärkt vom Staat in die Hand genommen werden. Private Sicherheitsleistungen zum Beispiel bei der Sicherung von Liegenschaften müssten auf „lediglich ergänzende“ Leistungen zurückgeführt werden.

Nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 habe die SPD schnell gehandelt. „Wir brauchen nicht schärfere Gesetze, sondern mehr Polizisten auf den Straßen“, sagte Geisel. Freiheit, Solidarität und soziale Gerechtigkeit stünden auf dem „Kompass der SPD“. Geisel beschrieb die sozialdemokratische Haltung zur Innenpolitik mit „so viel Freiheit wie möglich, so viel Sicherheit wie nötig“. Man dürfe nicht den Fehler machen, den „Vereinfacherern“ hinterherzuhecheln. Damit meinte Geisel die Rechten.

Videotechnik ja, aber nicht "wahllos in der Stadt Kameras aufhängen"

Der Staat müsse seine Bürger schützen. „Sicherheit und Ordnung sind die Grundfeste einer offenen und intakten Gesellschaft.“ Das seien explizit nicht Vandalismus oder Vermüllung in den Straßen oder Angriffe auf Sicherheits- und Rettungskräfte. „Es muss Regeln geben, an die sich alle halten.“ Und die sei er bereit „mit aller Konsequenz“ umzusetzen. Geisel nannte in diesem Kontext auch arabische Clans, Steuersünder, Verkehrsrowdies oder Sexualstraftäter. Er unterstütze in diesem Zusammenhang den „begleitenden Einsatz von Videotechnik“ und wandte sich erneut gegen das Volksbegehren für mehr Videoüberwachung, das „wahllos in der Stadt Kameras aufhängen“ wollten. „Das ist eine Scheinsicherheit.“

Was Geisel meint, ist eine „Videoüberwachung auf Augenmaß“ an den kriminalitätsbelasteten Orten der Stadt. Videotechnik diene vorrangig zur Aufklärung von Straftaten. „Diese Ideen sind konsequent SPD. Der Schutz der Menschen vor Kriminalität ist ein zutiefst linkes Thema.“ 2017 wurden 520.000 Straftaten in Berlin registriert, ein Rückgang zu 2016. Aber wenn die Menschen sich nicht sicher fühlten, nütze auch keine Statistik. Soziale Gerechtigkeit habe immer einen Sicherheitsaspekt. Die wichtigste Säule sozialdemokratischer Innenpolitik ist laut Geisel die Prävention wie eine aktive Arbeitsmarktpolitik, Steuerung der Wohnungsmarktpolitik, Gesundheit oder Kultur. Die Mittel dafür seien im aktuellen Haushalt vervierfacht worden.

Geisels Rede wurde mit viel Beifall aufgenommen. Es war eine unaufgeregte, eine persönliche und nicht polarisierende Rede auch im Sinne der beschworenen Einigkeit in der SPD. Geisels Fokus war nicht die Videoüberwachung, sondern die Prävention für urbane Sicherheit, die soziale und persönliche Sicherheit einschließt. Marijke Höppner aus dem Kreisverband Tempelhof-Schöneberg sagte in der anschließenden Debatte, dass man auch die Frage der Beleuchtung auf den Straßen und die Abschaffung der Angsträume im Auge haben müsse.

Ein "in Ordnung" von Juso-Chefin Klose

Und die Jusos? Selbst Juso-Landeschefin Annika Klose sagte, sie fände den Antrag „in Ordnung“. Das sei ein „bemerkenswertes Lob“. Der Fokus auf soziale Sicherheit sei wichtig. „Das macht sozialdemokratische Innenpolitik aus.“ Aber es gebe auch noch viel zu tun wie das Versammlungsfreiheitsgesetz umzusetzen. Julie Rothe von den Jusos sagte, es könne nicht sein, dass Gegendemonstranten bei Demonstrationen gegen Rechte und Nazis auch selbst vollausgerüsteten Polizeibeamten gegenüberstehen würden. Man wolle natürlich nicht, dass „Polizisten in Shorts“ vor friedfertigen Demonstranten stehen sollten, ergänzte Klose. Aber man erwarte sich ein „angemessenes Auftreten“, um die Verhältnismäßigkeit der Polizei.

Der Antrag der Jusos wurde abgelehnt, dass das „Erscheinungsbild“ und die Einsatzstrategie der Polizei Einfluss darauf hat, ob sich Demonstranten gegen Rechts auf Veranstaltungen auch „wohlfühlen“. In dem angenommenen Antragstext heißt es jetzt, dass man an der Strategie der Deeskalation festhalte. Auch die Einsatzstrategie der Polizei habe Einfluss auf das Gefühl von Teilnehmern von Demonstrationen.

Klose vermied es in ihrer Rede über Videoüberwachung zu sprechen. Das überließ sie anderen. Ferien Thom von den Jusos hatte einen Änderungsantrag eingebracht, in dem sie sich klar gegen Videoüberwachung ausspricht. Videoüberwachung sei „keine Option. Das Ausbauen von Videoüberwachung bedeutet einen massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre“.

Die Einführung einer automatisierten Gesichtserkennungs- und Trackingsoftware, wie am Bahnhof Südkreuz getestet, lehnen die Jusos ab. In der Diskussion überwogen aber die Gegenargumente. Der Antrag wurde abgelehnt. Der SPD-Kreisvorsitzende aus Charlottenburg-Wilmersdorf, Christian Gaebler, sprach von einer Abwägung: Man wolle keine Gesichtserkennung, sondern anlassbezogen Videoüberwachung zuzulassen.

