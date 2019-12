Die Idee ist so spektakulär wie machbar. So sieht es zumindest der Architekt Roland Böving, der zusammen mit seiner Kollegin Christina Neuner eine transparente „Klimahülle“ entworfen hat, die das derzeit ungenutzte Internationale Congress Centrum (ICC) in Westend wie ein riesiges Gewächshaus einschließt.

So würde das ICC zu einem klimaneutralen Gebäude werden. Mit der Idee landete das Team Anfang des Jahres im Finale des Interessenbekundungsverfahrens der Wirtschaftsverwaltung und der Berliner Immobilienmanagement GmbH zur Weiternutzung des 2014 geschlossenen Siebzigerjahre-Baus.

Jetzt haben die Planer ihre Vision konkretisiert, auch im Hinblick auf den Architekturwettbewerb, mit dem im kommenden Jahr ermittelt werden soll, welche ICC-Visionen praktisch umsetzbar sind. Durch das transparente Dach, das als Wärmespeicher dient, sollen unter anderem die hohen Kosten für die ICC-Klimaanlage wegfallen.

Zusätzlich sollen neue Nutzflächen entstehen, unter anderem durch die Überbauung der Stadtautobahn.