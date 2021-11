Hinter Patrick Stegemann und Sören Musyal stehen Mathematikbücher, vor ihnen sitzen auf den Treppenstufen, die zur Kinderabteilung führen, ihre Zuhörer: Jugendliche und Erwachsene. Bezirks-Zentralbibliothek Tempelhof, ein dunkler Spätherbstabend, Stegemann und Musyal lesen aus ihrem Buch „Die rechte Mobilmachung: Wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen“.

Danach sagt Stegemann: „Die Zerstörungen sind eine Art Bestätigung unserer Arbeit. Wenn man diese Leute stört, ist das wichtig für die Demokratie.“

Hier findet keine normale Lesung statt. Das Buch von Stegemann und Musyal gehört zu den Titeln, die ein oder mehrere Täter im August und September zerstört haben: Seiten zerschnitten oder herausgerissen und in Ecken der Bücherei abgelegt. Titel, die sich kritisch mit rechten gesellschaftlichen Tendenzen, linken Theorien oder der Geschichte des Sozialismus beschäftigen. Man vermutet, dass der oder die Täter aus dem Reichsbürger- oder dem rechtsextremen Milieu kommen.

Vor der Lesung hat Matthias Steuckardt, Bezirksstadtrat für Kultur von Tempelhof-Schöneberg gesagt: „Aus diesem schrecklichen Vorfall ist sehr viel Positives entstanden. Der Täter wollte ja, das wir solche Bücher nach hinten stellen und verstecken, aber wir werden sie in den Mittelpunkt stellen.“

Das geschieht unter anderem mit der Lesungsreihe „Starke Seiten“ in der Bezirksbibliothek, mit Autoren, deren Titel zerstört wurden. Am 11. November wird der Autor Michael Kraske aus „Tatworte“ lesen. Auch sein Buch „Der Riss: wie die Radikalisierung im Osten unser Zusammenleben zerstört“ war zerfleddert worden.

Die Zerstörungen hatten bundesweit Empörung hervorgerufen

Buchzerstörungen sind in einem Land, in dem die Nazis Bücher verbrannten haben, symbolisch extrem aufgeladen. Und so hatten die Vorfälle bundesweit Empörung hervorgerufen.

Bei der Lesung von Stegemann und Musyal sitzt neben Stadtrat Steuckardt Boryana Rickum, der Leiter des Fachbereichs Bibliotheken in Tempelhof-Schöneberg. Er sagt: „Viele Bibliotheken in Deutschland haben sich nach den Vorfällen gegen Rechts positioniert.“

2800 Personen lasen im August seine Twitter-Meldung über die Buchzerstörungen. Die Verlage, deren Titel zerstört wurden, werden zusätzliche Exemplare liefern, bis jetzt gehen Geldspenden ein, die BVV Tempelhof-Schöneberg hat für „Starke Seiten“ 2000 Euro genehmigt. Und dann gibt es jene Geschichte, die Steuckardt nur berichtet wurde, die ihn aber emotional sehr berührte: Ein Besucher, der anonym bleiben wollte, brachte neue Exemplare jener Titel, die beim ersten Vorfall zerstört worden waren, jedes Buch mit Schleifchen umwickelt.

Die zerstörten Bücher stehen jetzt in einer Vitrine im Foyer

Die Literatur zur kritischen Auseinandersetzung mit rechten gesellschaftlichen Tendenzen, linken Theorien oder mit der Geschichte des Sozialismus steht jetzt stärker im Zentrum der Bibliothek als früher. Um sie im Blick zu haben, aber auch, um sie prominenter präsentieren zu können. „Die Nachfrage nach diesen Titeln“, sagt Steuckardt, „hat enorm zugenommen.“ Die zerstörten Bücher stehen jetzt in einer Vitrine im Foyer. „Wenigstens“, sagt Rickum, „gab es nur in unserer Bibliothek diese Zerstörungen.“

Der Fachbereichsleiter hat dem Verbund der Öffentlichen Büchereien in den Bezirken vorgeschlagen, dass auch sie eine Lesereihe zu „Rechts-Extremismus und -Populismus, rechte Tendenzen“ mit anschließender Diskussion einführen. „Und zwar unabhängig von unseren Vorfällen.“ Er will das Thema insgesamt stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken, es soll nicht langsam verschwinden, wenn die Erinnerung an die Zerstörungen in Tempelhof verblassen.

„Bibliotheken müssen sich klar positionieren“, sagt Rickum. Natürlich müssten sie überparteilich sein. „Aber in diesem Kontext müssen wir trotzdem klar gegen rechte Tendenzen Position beziehen.“

Auch unter den Zuhörern der Lesung sind einige, die das tun. Eine der anwesenden älteren Damen sagt: „Wir sind die Omas gegen Rechts.“