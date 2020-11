Wegen einer Bombenentschärfung in der Neuenburger Straße in Berlin-Kreuzberg kommt es ab acht Uhr zu Verkehrseinschränkungen in dem Bereich. Wie die Verkehrsinformationszentrale am Samstag auf Twitter mitteilte, sollte der Bereich um die Gitschiner Straße, das Waterloo-Ufer, die Lindenstraße, die Zossener Brücke, die Alte Jakobstraße und die Alexandrinenstraße weiträumig umfahren werden.

Nach dem Fund der 250 Kilogramm schweren US-Fliegerbombe müssen laut Polizei 7500 Menschen am Samstagmorgen für die Entschärfung sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen.

In der Neuenburger Straße werde es ab 8 Uhr morgens einen Sperrkreis jeweils 300 Meter um den Fundort geben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Bombe war bei Bauarbeiten gefunden worden.

Die Neuenburger Straße befindet sich nördlich der Gitschiner Straße und liegt zwischen Alexandrinenstraße, Alter Jakobstraße und Lindenstraße. (mit dpa)