Entwarnung nach einem Polizeieinsatz vor dem Berliner Europa-Center: Der verdächtige Gegenstand – eine Tüte – die am Freitagnachmittag am Geländer vor dem Elektromarkt Saturn entdeckt wurde, stellte sich als ungefährlich heraus. Das teilte ein Polizeisprecher mit.

Zum Inhalt wurde zunächst nichts bekannt. Kriminaltechniker waren gerufen worden und hatten den Gegenstand überprüft. Die Alarmierung erfolgte gegen 13.20 Uhr.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Wegen des Polizeieinsatzes kam es am Freitagnachmittag zu Verkehrseinschränkungen auf der Einkaufsstraße in Charlottenburg, einer der bekanntesten in Berlin.

Die Straße wurde aber inzwischen wieder freigegeben. Auch die BVG-Buslinien M19, M29 und M46 fahren wieder ihre gewohnten Strecken, teilte die BVG auf Twitter mit. "Es kommt noch zu Verspätungen."