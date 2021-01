Seit Montag ist die U-Bahn-Linie 7 der BVG zwischen Grenzallee und Johannisthaler Chaussee gesperrt, die Sanierung der Gleise und Weichen dauert bis Sonntag, 24. Januar. Zwischen Spandau und Grenzallee fahren die Züge nach Plan. Zwischen Johannisthaler Chaussee und Rudow pendeln die U-Bahnen im 7,5-Minuten-Takt.

Der gesperrte Abschnitt kann mit Ersatzbussen oder der Buslinie 171 umfahren werden. Damit Umsteiger aus der S-Bahn nicht für eine Station in die U7 müssen, startet der Ersatzverkehr Richtung Süden bereits am U- und S-Bahnhof Neukölln. Im Anschluss an den Austausch der Gleise und Weichen in in Britz-Süd wird die U7 von Montag, 25. Januar, bis Montag, 22. März, in Richtung Rudow nicht am U-Bahnhof Grenzallee halten. Dort wird der Bahnsteig saniert und ein Aufzug eingebaut.

Der Bau von Aufzügen - der häufig mehrere Jahre dauert - hat auch an zwei anderen Stationen in den kommenden Wochen Einschränkungen zur Folge: Auf der Dauerbaustelle Bismarckstraße beginnt nun die Sanierung der Bahnsteige der U2. Bis Sonntag (10. Januar) durchfahren die Züge Richtung Ruhleben den Bahnhof ohne Halt.

Am Bayerischen Platz überarbeitet die BVG den Bahnsteig der U7. Bis 25. April halten die Züge der U7 in Richtung Rudow deshalb nicht.

Fast drei Jahre soll der Bau des Aufzugs am Bayerischen Platz dauern. Foto: Jörn Hasselmann

Am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz wird die U2 in Richtung Pankow von Montag (11. Januar) bis zum 25. Februar nicht halten. Hier wird ein zweiter Aufzug gebaut.

Sogar zehn Monate lang halten die Züge nicht am U-Bahnhof Platz der Luftbrücke (U6): Vom 11. Januar bis 24. Oktober fahren die Züge Richtung Alt-Tegel ohne Halt durch den Bahnhof - dafür halten sie Richtung Alt-Mariendorf wieder.

Auch am Platz der Luftbrücke wird der Bahnsteig grundlegend saniert. Der U-Bahnhof erhält in den kommenden zwei Jahren auch einen Aufzug und einen komplett neuen Ausgang, teilte die BVG mit.

Wegen des Brandes im Bahnhof Schlossstraße ist der Südabschnitt der U9 voraussichtlich bis zum Wochenende gesperrt. Bei dem Brand kurz nach Neujahr waren Signalkabel zerstört worden.

Natürlich baut auch die S-Bahn

Auf der östlichen Linie der S5 zwischen Strausberg Nord und Friedrichsfelde Ost beginnen am 8. Januar erneut Bauarbeiten. Das in den Vorjahren gebaute elektronische Stellwerk muss geprüft, abgenommen und in vier Bauabschnitten in Betrieb genommen werden, teilte die S-Bahn mit.

Für den ersten Bauabschnitt ist die Strecke vom Abend des 8. Januar bis zum Morgen des 25. Januar zwischen Strausberg Nord und Friedrichsfelde Ost gesperrt. Eine solch langen Abschnitt, der komplett gesperrt wird, hat es noch nicht gegeben. Fahrgäste müssen in Busse, die Regionalbahn oder ab Wuhletal in die U-Bahn umsteigen. Nach Angaben der S-Bahn fahren diese Ersatzbuslinien:

- S5X: Strausberg Nord <> Friedrichsfelde Ost

- S5A: Strausberg <> Springpfuhl

Zusätzlich wird ein Ersatzverkehr mit Regionalzügen angeboten. Sie verkehren von Montag bis Freitag zu den Hauptverkehrszeiten unter der Bezeichnung "RB S5" zwischen Strausberg, Mahlsdorf und Lichtenberg im 60-Minuten-Takt. Weitere Bauabschnitte mit unterschiedlichen Streckensperrungen folgen Ende Januar.