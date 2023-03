Sperrungen am Montag erwartet Fliegerbombe in Berlin-Zehlendorf gefunden

An der Berlepschstraße in Berlin-Zehlendorf ist bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale am Freitagabend bei Twitter mit.

Die Bombe solle am Montagvormittag entschärft werden. Ab 8 Uhr soll ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet werden. Die Planungen dafür beginnen der Mitteilung zufolge am Wochenende. (Tsp)

