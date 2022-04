Seit Karfreitag ist eine dritte S-Bahn-Strecke in Berlin gesperrt. Die S25 fährt im Norden während der Osterfeiertage nur noch bis Alt Reinickendorf. Zwischen Alt Reinickendorf und der Endstation Hennigsdorf fahren Busse. Dies teilte das Unternehmen mit. Die Ersatzbusse benötigen weitaus länger als die Züge. Die Arbeiten an den Brücken Antonienstraße, Holzhauser Straße und Waidmannsluster Damm sollen am Ostermontag abgeschlossen sien, S25 soll ab kommenden Dienstag wieder nach Plan fahren.

Schon seit einer Woche ist die Ringbahn unterbrochen - also eine der wichtigsten Strecken im Netz. Zwischen Tempelhof und Treptower Park sowie nach Baumschulenweg fahren nur Busse. Betroffen sind also die Linien S41, S42, S45, S46 und S47. Auch auf diesem langen Abschnitt gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen, Es empfiehlt sich, den unterbrochenen Abschnitt zu umfahren mit der U-Bahn und der Stadtbahn. Nach Angaben der Bahn wird eine Brücke an der Niemetzstraße erneuert sowie eine Lärmschutzwand aufgestellt. Auch diese Baustelle soll am Dienstag nach Ostern fertig sein, sodass die Züge ab Betriebsbeginn am 19. April wieder nach Plan fahren sollen.

Noch wesentlich länger dauert die Sperrung an der S2. Bis 9. Mai ist der sehr lange Abschnitt zwischen Blankenfelde und Priesterweg eingestellt. Es wird seit Anfang April ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten, und zwar auf drei verschiedenen Linien:

Bus S2X: S Priesterweg <> S Blankenfelde (Expressbus) fährt nur: Mo-Fr ca. 5 bis 22 Uhr, Sa ca. 7 bis 22 Uhr und So ca. 9 bis 22 Uhr

Bus S2A: S Priesterweg <> S Blankenfelde

Bus S2B: S Lankwitz <> S Lichtenrade fährt nur: Mo-Fr ca. 5 bis 21 Uhr, Sa ca. 6:30 bis 21 Uhr und So ca. 8:30 bis 21 Uhr