Im Unfallkrankenhaus Berlin haben Handchirurgen auch an den Tagen nach Silvester schwere Böller-Verletztungen behandelt. Unter den Patienten seien auch mehrere Kinder, die Feuerwerkskörper an und nach Neujahr aufsammelten und explodieren ließen, teilte die Klinik am Freitag auf Twitter mit. Insgesamt seien allein im Unfallkrankenhaus 53 Menschen behandelt worden, die sich durch Feuerwerk verletzten. Einem Patienten habe ein Böller die gesamte Hand zersprengt. Ärzte nähten ihm die Finger wieder an. (dpa)