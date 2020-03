Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten in Berlin

Die Zahl der Infektionen steigt momentan exponentiell. Fallzahlen zu Covid-19 in Berlin werden täglich vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Teil einer Übersicht für alle Bundesländer veröffentlicht.

Hotlines: Hier bekommen Sie bei Verdacht Hilfe

Gesundheitssenatorin Kalayci hat eine zentrale Corona-Hotline einrichten lassen. Die ist täglich von 8 bis 20 Uhr unter 030/90282828 zu erreichen. Weil zuletzt mehrere hundert Anrufe täglich eingingen, wurde die Hotline personell verstärkt. Trotzdem kommt es teils zu langen Wartezeiten.

Mit leichten Erkältungssymptomen wendet man sich am besten telefonisch an den Hausarzt – seit Kurzem kann man sich auf diesem Wege auch für bis zu sieben Tage krankschreiben lassen, die Regelung gilt bis 5. April. Die Krankschreibung wird dann per Post zugestellt.

Voraussetzung: In den letzten 14 Tagen dürfen die Personen nachweislich keinen Kontakt zu Personen gehabt haben, die am Coronavirus erkrankt sind oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben.

Für Kinder gilt: Bei einer Erkrankung der oberen Atemwege kann der Arzt auch für die Eltern Arbeitsunfähigkeit bescheinigen.

Der Senat empfiehlt grundsätzlich, in folgenden Fällen besonders wachsam zu sein: Wer in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu einem bestätigten Corona-Patienten hatte, sollte zu Hause bleiben und das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren. Dies gilt auch, wenn man in den vergangenen Wochen in einem der vom RKI festgelegten Risikogebiete war (hier eine Übersicht) – insbesondere wenn man (auch nur leichte) Symptome aufweist. Umfassende Informationen der Senatsgesundheitsverwaltung gibt es hier.

Auch die Krankenkassen haben Telefon-Hotlines für Nachfragen eingerichtet. Die Barmer ist unter 0800/8484111 erreichbar. Die DAK hat ebenfalls rund um die Uhr die Nummer 040/325325800 (Anruf zum Ortstarif) geschaltet. Dort würden Ärzte und Hygienefachleute die Fragen verunsicherter Anrufer beantworten. An die beiden Kassen dürfen sich auch Versicherte anderer Krankenkassen wenden.

Für "immobile Patienten" haben Feuerwehr und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin am Mittwoch einen gemeinsamen Fahrdienst gestartet. Dieser kümmere sich zwischen 7 und 22 Uhr um Patienten mit schweren Erkältungserkrankungen, die zu Hause oder in Pflegeheimen einen Arzt benötigten. Dieser Dienst ist unter 116117 erreichbar.

Das sind die sechs Anlaufstellen an den Kliniken

Die erste Anlaufstelle für Coronavirus-Fälle in Berlin befand sich am Charité-Standort Virchow in Wedding. Inzwischen ist ihre Zahl auf sechs gewachsen. Hier ein Überblick.

Ab sofort sind folgende sechs Anlaufstellen geöffnet:

Charité-Standort Virchow in Wedding (Mittelallee 1; geöffnet täglich 8 bis 16 Uhr)

Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Spandau (Haus 16, Kladower Damm 221, geöffnet Mo-Fr 9-20 Uhr)

Vivantes-Klinikum in Prenzlauer Berg (Diesterwegstraße, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr)

Vivantes-Wenckebach-Klinikum in Tempelhof (Albrechtstraße, Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr)

Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Lichtenberg (Haus 19, Herzbergstraße 79, Mo-Fr: 10-19 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr), Website

DRK-Klinikum Westend in Charlottenburg-Wilmersdorf (Haus 10, Spandauer Damm 130, Mo-Fr: 9-15 Uhr)

Für alle Kliniken gilt: Bitte nicht einfach so hingehen, sondern erst telefonischen Kontakt aufnehmen.

Im Fall der Charité, der beiden Vivantes-Kliniken, des Klinikums Herzberge und des Klinikums Westend sollten sich Interessierte vor dem Besuch bei der Hotline der Senatsgesundheitsverwaltung (Tel. 030/90282828, täglich 8-20 Uhr) informieren, ob eine Testung auf das Coronavirus sinnvoll ist.

Wer die Ambulanz im Krankenhaus Havelhöhe besuchen will, wird gebeten, zunächst die Hotline der Klinik unter Tel. 030/36501-7222 anzurufen. Es könnte etwas Geduld nötig sein. Die Hotline sei praktisch „dauerbesetzt", sagte eine Sprecherin am Montag.

Welche neuen Regeln gelten ab Mittwoch?

Nachdem die Bundesregierung am Montag die Schließung aller Bars, Kneipen und Geschäfte empfohlen hatte, verkündete der Senat am Dienstag die konkreten Regelungen für Berlin. Ab Mittwoch sollen alle Läden, die nicht zur Sicherung des täglichen Lebens dienen, geschlossen werden.

Schulen und Kitas werden bis 19. April geschlossen. Kulturleben und Sport kommen komplett zum Erliegen - ebenfalls bis zum 19. April. Bis dahin will der Senat die Lage evaluieren. Außerdem kündigte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag ein umfassendes Rettungspaket für die Berliner Wirtschaft an.

Außerdem soll auf dem Messegelände in Zusammenarbeit unter anderem mit der Bundeswehr ein Krankenhaus für Covid-19-Patienten eröffnet werden. Hier sollen bis zu 1000 Patienten behandelt werden können.

Diese Orte sind ab sofort geschlossen

Kneipen, Bars, Kinos und Clubs sowie öffentliche und private Sportstätten müssen ab sofort schließen. Das gilt auch für Fitness-Studios, Bordelle und Casinos.

Ab Mittwoch sollen außerdem die meisten Geschäfte geschlossen werden. Ausgenommen sind Lebensmittelläden, Getränkehandel, Apotheken, Drogerien, Banken, Friseure, Zeitungs- und Buchläden, Baumärkte, Handwerker, und Bestatter. Supermärkte dürfen auch am Sonntag öffnen, um große Menschenmassen in den Läden zu vermeiden.

Berlin verbietet außerdem alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen ab 50 Personen. Auch für Krankenhäuser gelten strenge Regeln. Nur Patienten unter 16 Jahren und Schwerstkranke dürfen noch besucht werden. Das Gleiche gilt für Pflegeheime und Geburtsstationen in den Kliniken.

Geöffnet bleiben dürfen gastronomische Einrichtungen zwischen 6 und 18 Uhr. Zwischen den Tischen muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Das gilt ebenfalls für Stehplätze. Rauchergaststätten müssen grundsätzlich schließen. Die behördliche Verfügung und die juristischen Begründungen finden Sie auf der Seite der Senatskanzlei Berlin.

Diese Strafen drohen bei Verstößen

Die Polizei setzt die Verordnung seit Samstagabend, 14. März, durch. Wer gegen die Versammlungs- und Öffnungsverbote verstößt, begeht eine Straftat. Seither hat die Polizei deshalb bereits mehr als 40 Anzeigen geschrieben.

Grundlage für die Regelung ist das Infektionsschutzgesetz. Verstöße werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldbuße (bis zu 25.000 Euro) bestraft. Sie sind in Abschnitt 16 des Gesetzes geregelt.

Das gesamte Infektionsschutzgesetz zum Nachlesen finden Sie unter anderem hier.

Schließung von Kitas und Schulen

Seit Montag, 16. März, sind alle Berufsschulen und Oberstufenzentren in Berlin geschlossen. Seit Dienstag sind zudem alle Schulen und Kitas bis nach den Osterferien, also dem 19. April, zu. Auch die Kindertagespflegestellen, wo Kinder in kleinen Gruppen von Tagesmüttern oder -vätern betreut werden, sind ab Mittwoch geschlossen.

An jeder Schule soll es für jene Schüler der Klassenstufen 1 bis 6 eine Notbetreuung geben. Das gilt nicht nur für die öffentlichen und privaten Grundschulen, sondern auch für die fünften und sechsten Klassen der grundständigen Oberschulen.

Anspruch hätten aber nur die Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten und keine andere Möglichkeit einer Kinderbetreuung organisieren könnten. Es müssen beide Kriterien zutreffen. Die Eltern müssen eine entsprechende Selbsterklärung abgeben.

Welche Berufe als „systemrelevant“ gelten, hat die Senatsverwaltung für Inneres festgelegt. Der Senat geht davon aus, dass das Kriterium auf etwa 15 Prozent der Eltern zutrifft.

Schließung von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Ebenfalls geschossen wurden am Freitag Werkstätten und Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderungen. Diese Regelung tritt rückwirkend ab dem 18.03.2020 in Kraft. Es gibt, wie auch im Falle von Schulkindern, eine Notbetreuung, wenn die Angehörigen in Berufen, "die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens insbesondere im Bereich der Gesundheit, Pflege, der öffentlichen Sicherheit und Versorgung erforderlich" sind, arbeiten. Das teilte das Presse- und Informationsamt des Landes Berlin mit.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die selbst im Bereich der Medizin oder Pflege angesiedelt sind oder diesen zuarbeiten - etwa Wäschereien oder Küchen.

Diese Berufsgruppen gelten als „systemrelevant“

Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen

Justizvollzug

Krisenstabspersonal

Betriebsnotwendiges Personal von BVG, S-Bahn, BWB, BSR, weiterer Unternehmen des ÖPNV sowie der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, Gas)

, S-Bahn, , , weiterer Unternehmen des sowie der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, Gas) Betriebsnotwendiges Personal im Gesundheitsbereich (insbesondere ärztliches Personal, Pflegepersonal und medizinische Fachangestellte, Reinigungspersonal, sonstiges Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, Beschaffung, Apotheken)

Betriebsnotwendiges Personal im Pflegebereich

Betriebsnotwendiges Personal und Schlüsselfunktionsträger in öffentlichen Einrichtungen und Behörden von Bund und Ländern, Senatsverwaltungen, Bezirksämtern, Landesämtern und nachgeordneten Behörden, Jobcentern und öffentlichen Hilfeangeboten und Notdienste

Personal, das die Notversorgung in Kita und Schule sichert

Kassiererinnen und Kassierer von Supermärkten

Sonstiges betriebsnotwendiges Personal der kritischen Infrastruktur und der Grundversorgung

Schulen sollen sich aber darum kümmern, ihren Schülern Lernangebote zu machen. Das können Hausaufgaben sein, die Schüler mitbekommen oder auch digitale Lernangebote - etwa im "Lernraum Berlin".

Auf ihrer Website erklärt die Senatsverwaltung für Bildung umfangreich, was jetzt zu tun ist und warum.

Kinderspielplätze machen dicht

Entgegen der am Montag beschlossenen Leitlinien der Bundesregierung, wollte der Senat die Spielplätze in Berlin nicht schließen. Kinder sollten beim Spielen aber 1,5 Meter Abstand halten, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) bei einer Pressekonferenz.

Inzwischen haben aber alle Bezirke ihre Spielplätze geschlossen, oder angekündigt, sie zu schließen. Den Anfang hat Mitte gemacht, zuletzt hat sich Freitagnachmittag Treptow-Köpenick dazu entschlossen, die Spielplätze dicht zu machen. Pankow ist dabei der einzige Bezirk, der die Spielplätze das Wochenende über noch offenhält. Erst ab Montag soll gesperrt werden, hieß es aus dem Bezirksamt am Freitag.

Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr

Ab Mittwoch gilt für Busse und Straßenbahnen ein erweiterter Ferienfahrplan. Alle U-Bahn-Linien fahren seit Montag im 10-Minuten-Takt, die U55 zwischen Hauptbahnhof und Brandenburger Tor wir ab Mittwochmorgen ganz eingestellt.

Vier Straßenbahn-Linien, nämlich 16/18 und 37/67 werden ganz eingestellt. Da auf allen dieser Linien mindestens eine weitere parallel fährt, verlängert sich nur der Takt. Es werden alle Haltestellen bedient. Weitere Informationen zu den neuen Fahrplänen finden Sie hier.

Bei den S-Bahnen wurden am Freitag die S-Bahn-Linien 26, 45 und 85 ab Samstag (21. März) auf unbestimmte Zeit eingestellt. Bereits seit Donnerstag gibt es in den Hauptverkehrszeiten keine Verstärkerfahrten mehr auf den Linien S1, S3 und S5

