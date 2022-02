Riesenerfolg für den Sporttreff Karower Dachse e.V.: Sie haben im Bundeswettbewerb „Sterne des Sports“ den zweiten Platz gewonnen. Bei der digitalen Veranstaltung in Berlin überreichte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beisein von Thomas Weigert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), dem Berliner Breitensportverein den Preis, der mit 7.500 Euro dotiert ist. Der Berliner Sportverein hatte zuvor im Dezember 2021 den Landeswettbewerb in Berlin mit der einmaligen Idee eines Eltern-Kind-Fitness-Bingo gewonnen und war dadurch für das Bundesfinale qualifiziert. Den ersten Preis beim Bundesfinale erhielt der Verein Congrav New Sports aus Halle in Sachsen-Anhalt. Congrav hat ein Netzwerk für Trendsportarten in Halle entwickelt und dazu eine ehemalige Industrieanlage zu einem Vereins- und Begegnungszentrum ausgebaut.

Das Eltern-Kind-Fitness-Bingo wurde von den Karower Dachsen entwickelt, um in der Pandemie ein gemeinsames, sportliches Erlebnis für Eltern und Kinder zu schaffen. Auf die Idee war eine Mutter von zwei kleineren Kindern gekommen – gespielt wird mit vier lustig gestalteten Würfeln, die jeweils verschiedene Übungen anzeigen, die gemeinsam absolviert werden. Das Spiel lässt sich gut in den häuslichen Alltag integrieren. Das Eltern-Kind-Fitness-Bingo zeichnet sich nicht nur durch die gemeinsame Zeit der Aktivität aus, sondern auch durch die Schulung von Fähigkeiten wie Kraft, Differenzierung, Gleichgewicht und Rhythmisierung. Alle Übungen sind kindgerecht aufgearbeitet und mit alltäglichen Materialien wie Ball, Stuhl oder Seil gestaltet. Mit den liebevoll gestalteten Illustrationen sollen insbesondere die Kinder angesprochen und animiert werden Sport zu treiben. Das Eltern-Kind-Fitness-Bingo ist in vier Kategorien mit jeweils sechs Übungen aufgeteilt. Die Kategorien unterscheiden sich in Oberkörper-, Unterkörper-, Ganzkörperübungen und in koordinativen Übungen zur Festigung von koordinativen Fähigkeiten.

Der Sporttreff Karower Dachse e. V. wurde 1999 von sieben Familien aus Karow gegründet und zählt heute zu den Berliner Großvereinen. Die Dachse haben 2.600 Mitglieder, die in 50 Sportarten und 14 Musikgruppen aktiv sind. Das vielseitige Angebot reicht von traditionellen Sportarten über Trendsportarten bis hin zum Reha-Sport und Inklusions-Sportangeboten, sowie einer Musikschule. Der Verein setzt auf Kooperationen mit Kitas und Schulen und engagiert sich für den Inklusionssport.

An dem Wettbewerb, der vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken und dem Deutschen Olympischen Sportbund initiiert wird, beteiligten sich jährlich tausende Vereine aus ganz Deutschland. Der Wettbewerb prämiert innovative und kreative Angebote, mit denen Sportvereine beispielsweise Kinder und Jugendliche mit Sport vertraut machen, Menschen mit Behinderung integrieren oder in sozialen Brennpunkten ausgleichend und im Sinne der Gemeinschaftlichkeit und Teilhabe leistungsfördernd wirken.

Beim Berliner Landeswettbewerb wurden im Dezember 2021 sechs Berliner Sportvereine mit dem „Silbernen Stern des Sports“ ausgezeichnet. Den zweiten Platz und ein Preisgeld von 2.500 Euro gewinnt der Inline-Skaterhockey-Verein Spreewölfe Berlin e. V. mit seiner Initiative „Schulen auf die Skates“. Die Coole-Mädchen-Website von Seitenwechsel e. V. erreicht Platz 3 und bringt 1.500 Euro in die Vereinskasse. Drei weitere Vereine erhalten einen mit jeweils 500 Euro dotierten Förderpreis: Bogensportclub BB-Berlin e. V., Red Devils Berlin e. V. und SCL Sportclub Lebenshilfe Berlin e. V.

Auf der Webseite der Karower Dachse findet man unter https://karowerdachse.de/eltern-kind-fitness-bingo/ alle Informationen und kann sich auch die Würfel zum Selbstbasteln ausdrucken.