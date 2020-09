Der Herbst ist da! Normalerweise Höhepunkt der Laufsaison. Jetzt stünden eigentlich die großen Läufe wie der Berlin- Marathon auf dem Programm. Doch in diesem Jahr ist coronabedingt alles anders. Wobei, nicht ganz alles: Die Checkpoint-Laufgruppe geht weiter wöchentlich an den Start – inzwischen aber mit Abstand, Kontaktliste und Desinfektionsmittel.

Für die kommenden Wochen stehen einige Highlights auf dem Programm: Am Samstag, 5. September, treffen wir uns um elf Uhr zum Techniktraining mit der SCC-Events-Coach Nathalie Baron. Auf der Tartanbahn des Lessingsportplatzes wird sie eine professionelles Intervalleinheit (ca. 90 Minuten) anbieten. Treffpunkt ist in der Schöneberger Hauptstraße 87 vor der Sportpraxis SMS, wo Umkleiden und Toiletten genutzt werden können. Laufanfänger sind herzlich willkommen, alle anderen sowieso.

Eine Woche später, am 12. September, drehen wir dann erstmals eine Runde am Tegeler See. Los geht es um elf Uhr an der Britischen Telefonbox auf der Greenwichpromenade. Die Anreise ist mit der U6 bis Alt-Tegel möglich. Von der Telefonzelle geht es sechs beziehungsweise zwölf Kilometer durch den Tegeler Forst. Zudem bietet Reinickendorf-Experte Gerd Appenzeller eine Walking-Gruppe an. Ein Auto für Wechselklamotten und erfrischende Getränke bringen wir wie immer mit.

Das Highlight unserer diesjährigen Laufgruppe findet am 27. September statt, dem Datum des abgesagten Berlin-Marathons. In Kooperation mit SCC Events, die normalerweise den Marathon organisieren, wollen wir am Weltrekordrennen teilnehmen. Gemeinsam werden wir 2:01:39 Stunden als Gruppe unsere Runden drehen – die aktuelle Weltrekordzeit des kenianischen Laufstars Eliud Kipchoge. Dabei werden die Kilometer von Team Checkpoint digital erfasst und auf Seite des SCC veröffentlicht. Virtuell laufen wir gegen andere Mannschaften und gehen gemeinsam, aber mit Abstand an den Marathon-Start.

Neben der Strecke wird der SCC Events für die Läuferinnen und Läufer eine Versorgungsstation betreuen. Details zum Lauf veröffentlichen wir in den kommenden Tagen.