Dieser Tag wird kein leichter sein, ganz klar. Aber auch dieser Freitag, der 15., geht vorüber. Was hilft am besten gegen die Untergangsstimmung? Musik.

Der "Checkpoint" vom Tagesspiegel hat fünf Spotify-Playlists zusammengestellt, die Ihnen, liebe Checkpoint-Fans, ein wenig über den Tag helfen sollen. Klassiker vom laufenden Meter gehören dazu wie „I’m walking“ von Fats Domino oder „Walk like an Egyptian“ von den Bangels.

Wer BVG-Phantomschmerzen hat, dem sei die Liste mit Öffi-Songs empfohlen („Fahr mal wieder U-Bahn“, „Love Train“). Für Leute, die sich heute mitgenommen fühlen dürfen, gibt’s Songs zum Autofahren, Zuspätkommer können sich mit Chers „If I could turn back time“ wünschen oder sich mit Elton Johns „Sorry seems to be the hardest word“ beim Chef entschuldigen.

Und natürlich ist auch die streikenden BVGer gedacht: Bei „Money, money, money“ oder „Hey Boss, Ich brauch mehr Geld“ brennt garantiert die Mülltonne.

