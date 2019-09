Eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes rief die Polizei am Donnerstagmorgen wegen Sachbeschädigungen nach Wilmersdorf. Die 19-jährige Sicherheitsbedienstete gab an, fünf unbekannte Personen gegen 3 Uhr in der Mecklenburgischen Straße gesehen zu haben, die Farbe aus Spraydosen sprühten.

Dabei beschädigten sie die Durchfahrt sowie zwei Pfeiler im Eingangsbereich eines Wohnungsunternehmens und zwei Fahrzeuge einer Sicherheitsfirma mit Farbe. Anschließend soll die Gruppe in unbekannte Richtung geflohen sein. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.