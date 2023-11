Sprechchöre und Transparente Tausende Teilnehmer bei Pro-Palästina-Demo in Berlin-Kreuzberg

Mehrere Tausend Teilnehmer haben sich am Samstag in Berlin-Kreuzberg für eine weitere pro-palästinensische Demonstration versammelt. Die Polizei zählte vor Beginn des am Oranienplatz startenden Umzugs rund 2600 Menschen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Mit Sprechchören sowie auf Schildern und Transparenten forderten sie unter anderem Freiheit für Palästina und sprachen mit Blick auf das Vorgehen Israels im Gazastreifen von Genozid.

Die Polizei prüfe stets, bei welchen Äußerungen es sich um strafrechtlich relevante Inhalte handele und inwiefern eingegriffen werde, sagte die Sprecherin.

Ein Bild der Nachrichtenagentur AFP zeigt ein Demo-Plakat mit der Aufschrift „From the river to the sea“. Der Spruch, der vollständig „From the river to the sea, Palestine will be free“ lautet, besagt, dass Palästina zwischen dem Fluss Jordan und dem Mittelmeer „frei sein“ soll – was das gesamte Gebiet, auf dem heute auch der Staat Israel existiert, mit einschließt. Derzeit prüft die Berliner Staatsanwaltschaft ein Verbot der Parole.

Ein Plakat bei der Demo am Oranienplatz trägt die umstrittene Aufschrift „From the river to the sea“. © AFP/TOBIAS SCHWARZ

In mindestens einem Fall griffen Beamte einen Teilnehmer aus der Demo heraus und führten ihn weg. Der Demozug sollte vom Oranienplatz bis zum Platz der Luftbrücke in Tempelhof laufen.

Zuvor waren am Freitagabend rund 500 Menschen zu einer pro-palästinensischen Demo am Checkpoint Charlie zusammengekommen. (dpa, Tsp)