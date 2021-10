An diesem Wochenende lässt sich - wenn auch ohne Berufsverkehr - erleben, wie es wäre, wenn auch der zweite Teil der Elsenbrücke vorzeitig schlappgemacht hätte: Die wichtige Spreequerung zwischen Treptow und Friedrichshain wird für sämtlichen Auto- und Lkw-Verkehr komplett gesperrt. Nach Auskunft der Senatsverwaltung für Verkehr beginnt die Sperrung am Sonnabend, 30. Oktober, um 6 Uhr morgens und soll bis Sonntagnachmittag um 17 Uhr dauern.

Die Sperrung betrifft auch mehrere Buslinien der BVG. Nach Auskunft der Verkehrsbetriebe fahren die Buslinien 104 und 194 von Samstagfrüh bis Sonntagabend 20 Uhr "nicht wie gewohnt": Am Samstag könne die Buslinie 166 alternativ für den entfallenden Abschnitt der Linie 194 genutzt werden. Am Sonntag seien Shuttle-Busse für die Linie 194 im Lohmühlenkiez im Einsatz. Ein Test am Freitag ergab, dass die Brückensperrung in der elektronischen Fahrplanauskunft des Verkehrsverbundes VBB berücksichtigt wird.

Für den Fuß- und Radverkehr ergeben sich laut Senatsverwaltung keine Einschränkungen: Die Wege über den nordwestlichen Brückenteil bleiben frei. Für den Autoverkehr seien Umleitungen über die nächstmöglichen Spreequerungen ausgeschildert, also die Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain im Westen sowie die Minna-Todenhagen-Brücke zwischen Nieder- und Oberschöneweide in Treptow-Köpenick im Osten.

Grund für die Sperrung ist laut Verwaltung, dass mehrere Ampelanlagen umgerüstet sowie die Schaltzeiten angepasst und neu eingestellt werden.

Die 1968 in Betrieb genommene Elsenbrücke ist seit 2018 ein Nadelöhr - und wird es noch mehrere Jahre lang bleiben: Vor dreieinhalb Jahren war die südöstliche Brückenhälfte binnen Stunden für den Autoverkehr gesperrt worden, weil im Beton verborgene Stahlseile irreparabel gerissen waren. Lange war ungewiss, ob der baugleiche nordwestliche Brückenteil, über den seitdem der gesamte Verkehr fließt, bis zum Neubau durchhalten wird.

Inzwischen ist der Südostteil abgerissen und durch ein stählernes Provisorium ersetzt worden. Die Behelfsbrücke wird zurzeit für den Verkehr hergerichtet und soll um den Jahresbeginn 2022 freigegeben werden. Danach steht der Abriss und anschließende Neubau des anderen alten Brückenteils bevor.

Auch bei der S-Bahn gibt es Sperrungen

Eingeschränkt ist am Wochenende auch der Verkehr auf mehreren S-Bahnlinien in derselben Gegend: Von Freitagnachmittag 16 Uhr bis in die Nacht zu Montag ist die S9 zwischen Treptower Park und Alexanderplatz unterbrochen. Damit fehlt die direkte Verbindung zwischen Flughafen BER und Innenstadt. Zur Umfahrung bieten sich Regionalzüge an.

Die Alternative via Ostkreuz ist nur bedingt zu empfehlen, denn wegen Bauarbeiten am Ostbahnhof sind an diesem Wochenende auch die Stadtbahnlinien unterbrochen: Ebenfalls von Freitag 16 Uhr bis Sonntagnacht fahren zwischen Alexanderplatz und Warschauer Straße Ersatzbusse für S3, S5, S7, S75 und S9. Die parallelen Regionallinien zwischen Ostkreuz und Alexanderplatz fahren wie üblich und dürften deutlich schneller als die Ersatzbusse sein. Die Züge fahren ohne Halt durch den Ostbahnhof.

Gebaut wird auch auf der Ringbahn: Zwischen Halensee und Beusselstraße fahren von Freitag 22 Uhr bis Sonntagnacht Ersatzbusse.