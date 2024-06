Spreewald Steinmeier besucht die Lausitz: Kahnfahrt geplant

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute Cottbus und den Spreewald besuchen. Mit diplomatischen Vertretern anderer Staaten besucht Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamts zunächst die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU). Bei dem Termin soll es vor allem um den Strukturwandel in der Kohleregion Lausitz gehen.

Im Park Branitz in Cottbus ist ein Mittagessen mit den Diplomaten geplant. Danach will Steinmeier in Lübbenau eine Kahnfahrt durch den Spreewald unternehmen. Am Abend empfängt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Bundespräsidenten im Schloss Lübbenau.

