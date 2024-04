In Schmargendorf im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist am Dienstagabend erneut bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, soll der Blindgänger am Donnerstag gesprengt werden.

Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um eine 100 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe russischer Bauart. Maßnahmen über das weitere Vorgehen sollten erst nach einer Entscheidung der Kriminaltechnik fallen, hieß es. Diese sei auch am Mittwoch in der Mecklenburgischen Straße vor Ort. Erste Erkenntnisse lägen den Beamten derzeit vor und würden ausgewertet werden.

Dennoch geht die Polizei nach Angaben der Sprecherin davon aus, dass die Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Februar als „Blaupause“ für das Vorgehen dienen werde. Der Sprengkörper wurde ebenfalls in der Mecklenburgischen Straße gefunden.

Rund 7500 Menschen mussten am 20. Februar ihre Wohnungen verlassen – um die 250 Kilogramm schwere Bombe zu entschärfen, hatte die Polizei einen Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet. Neben etwa 30 Wohnblocks waren auch mehrere Geschäfte und drei Kindertagesstätten von der Sperrung betroffen.

Charlottenburg-Wilmersdorf Newsletter Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Evakuierung dauerte mehrere Stunden, das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf stellte Notunterkünfte zur Verfügung. Mit einer Hochdruckwasserschneidanlage wurde die Bombe schließlich entschärft. Mehr als 300 Polizisten waren im Einsatz.

Der Kampfmittelräumdienst war bereits am Dienstag vor Ort in der Mecklenburgischen Straße, hieß es. Diese war am Abend zwischen Binger Straße und der Zufahrt zur Stadtautobahn A100 in Fahrtrichtung Nord in beiden Richtungen gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale auf X (vormals Twitter) mit. Die Buslinie 249 wurde in beiden Richtungen zwischen U-Bhf. Blissestraße/Uhlandstraße und Zoppoter Straße umgeleitet. (mit dpa)