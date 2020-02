Mobbing, Druck, Angst: Die Vorgänge an der Staatlichen Schule für Ballett und Schule für Artistik haben sich in den Augen von Koalitionären inzwischen zu einem Skandal entwickelt – und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) steckt mittendrin. In die Kritik geraten ist sie nicht nur durch ihr angeblich zu spätes Eingreifen, sondern auch durch das „Herunterspielen“ der Vorwürfe gegen die Schulleitung durch ihren Abteilungsleiter Christian Blume, das Betroffene konstatieren.

„Ich werde die Senatorin im Plenum am Donnerstag fragen, wie Herrn Blumes Äußerungen vor der Vollversammlung der Schule gewertet werden“, kündigte SPD-Bildungsexpertin Maja Lasic am Mittwoch im Gespräch mit dem Tagesspiegel an. Ihre Kollegin von den Grünen, Marianne Burkert-Eulitz, sagte, sie und Betroffene seien „bis ins Mark erschüttert“ durch Blumes Darstellung.

„Ich hatte erwartet, dass der Weg frei ist, um umfänglich aufzuklären, dass also die Kommission die Federführung übernehmen würde“, begründete die Grünen-Abgeordnete ihre Empörung. Durch die Art und Weise und den Inhalt der Rede des Schulaufsichtsleiters sei „dies so nicht möglich“.

Der Tagesspiegel hatte am Dienstag berichtet, dass Blume in seiner Rede vor Schülern und Mitarbeiten der Eliteschule die Vorwürfe gegen die Schule mehrfach mit dem Attribut „anonym“ belegt und von „Unterstellungen“ gesprochen hatte. Zudem hatte er geäußert, die Schulleiter seien freigestellt worden, um sie „zu schützen“ und „aus der Schusslinie zu nehmen“. Von einem Schutz der Schüler sprach Blume weniger.

Ein "teils gespaltenen Kollegium"

„Sollten die Äußerungen des Schulaufsichtsbeamten zu Missverständnissen geführt haben, tut uns das leid“, lautete am Mittwoch die Reaktion der Bildungsverwaltung. Blumes Aufgabe sei es „natürlich auch, dass teils gespaltene Kollegium wieder zusammenzuführen und für Schulfrieden zu sorgen“. Gleichwohl habe Herr Blume deutlich gemacht, „dass es an der Schule kein Weiter so geben kann und dass man die Vorwürfe äußerst ernst nimmt und prüft“. Wie berichtet, hatte Blume den Schulleiter sowie den Leiter des Jugendballetts vorübergehend freigestellt, um die schulinterne Aufklärung zu erleichtern.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres und das Leitungsteam der Ballettschule, Gregor Seyffert und Rolf Stabel. Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Vorwürfe richten sich gegen die Amtsführung der Leitung und gegen den Umgang mit Schülern: Sie würden übermäßigem Drill bis hin zu Verstößen gegen den Kinderschutz ausgesetzt. Es gebe Mobbing und „offenes Bloßstellen“ – etwa wenn Schüler nicht dünn genug seien. Dazu gehöre auch die öffentliche Diskriminierung wegen Faktoren, die von den Schülerinnen gar nicht beeinflussbar seien wie die Entwicklung von größeren Brüsten in der Pubertät, berichteten Betroffene bei einem Gespräch im Abgeordnetenhaus.

Besorgt um das „Ansehen der Schule“

Die Bildungsverwaltung bedauerte am Dienstag, „dass die an Schärfe zunehmenden Vorwürfe gegen die Schulleitung von Seiten des Kollegiums und von Teilen der Schüler- und Elternschaft aus Sicht der politischen Spitze der Bildungsverwaltung in zunehmenden Maße dem Ansehen der Schule schaden“.

Scheeres hatte in einer Parlamentssitzung kürzlich betont, dass sie aufgrund der Anonymität der Vorwürfe im Herbst 2019 nicht genug in der Hand gehabt habe, um Konsequenzen zu ziehen. Das habe sich erst im Januar geändert. Diese Darstellung wird in doppelter Hinsicht angezweifelt. Zum einen betont die Bildungsexpertin der Linkspartei Regina Kittler, dass die Vorwürfe, die sie hinsichtlich des Umgangs mit den Schülern an Senatorin Scheeres herangetragen habe, schon im September konkret genug gewesen seien, um zu reagieren.

Beschwerdeführer fühlten sich „verhöhnt“

Zum Anderen sind die Vorwürfe gegen die Amtsführung der Schulleitung nachweisbar älter. Dem Tagesspiegel liegt eine Mail vom November 2015 vor, in der sich Marcel Kröner, ein ehemaliger Lehrer der Schule an die Beschwerdestelle der Bildungsverwaltung gewandt hatte. Er bat um ein Gespräch und begründete dies mit mehreren „Aspekten“, die die Schulleitung beträfen. Beispielhaft führte Kröner auf: „Misstrauenskultur durch Manipulation und Instrumentalisierung, geringe Transparenz von Leitungsentscheidungen, Verzögerung von Amtshandlungen, passives und aktives Mobbing, Verhinderung und Konterkarierung von demokratischen Entscheidungsprozessen sowie Kompetenzüberschreitungen.“

Ein Mitarbeiter kann sich nicht „erinnern“

Zwar wurden Kröner und ein weiterer Kollege der Schule, Henning Wehmeyer, anschließend von der Beschwerdestelle tatsächlich gehört. Bei dem Gespräch aber hätten sie sich „verhöhnt gefühlt“, berichtete Wehmeyer am Mittwoch dem Tagesspiegel. Die Bildungsverwaltung bestätigte auf Anfrage, dass einer der Beschwerdemanager damals dieses Gespräch geführt hat, „das aber nicht dokumentiert wurde“. Der betreffende Mitarbeiter könne sich heute „offenbar nicht mehr an das Gespräch erinnern“. Zudem hätten von dem Gespräch seinerzeit „weder die Schulaufsicht noch die Senatorin erfahren“. Das Beschwerdemanagement habe „Herrn Kröner heute Morgen sofort die Kontaktdaten der Clearingstelle übermittelt“, teilte Scheeres’ Sprecher mit.

„Sklavenmentalität“ an Wiener Ballettschule

„Es zeigt sich, das die Senatsverwaltung für Bildung über Verletzungen in der Staatlichen Ballettschule schon länger Bescheid wusste“, konstatierte FDP-Bildungspolitiker Paul Fresdorf. Marianne Burkert-Eulitz von den Grünen erwartet, dass „der Skandal“ an der staatlichen Ballettschule dazu führen müsse, „dass sich die Situation für die Kinder und Jugendlichen verbessert“.

Wie eine maximale Aufklärung gehen könne, habe sich an der Ballettakademie in Wien gezeigt, betont Burkert-Eulitz: Dort hatte die Leiterin des Instituts für Strafrecht der Universität Wien die ebenfalls kritikwürdigen Zustände aufgeklärt. In ihrem Bericht war von einer „Sklavenmentalität“ die Rede, die sich an der Einrichtung „breitgemacht“ habe. Die Kinder seien „nur eine Ware gewesen, um die Oper zu bespielen“.