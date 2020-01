Auf Tagesspiegel-Nachfrage sagte er, dass es bislang keine Details gebe. Der Fall im Krebsregister selbst müsse erst einmal aufgeklärt werden. So sei nicht bekannt, wieviel Geld veruntreut wurde, „allerdings so viel, dass Strafanzeige erstattet wurde“ – vom Träger des Registers, der Landesärztekammer Brandenburg.

Es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte dem Tagesspiegel: „Es handelt sich offenbar um einen kriminellen Vorgang, der dringend aufgeklärt werden muss.“

Betroffen sind laut Esser „Brandenburger Geldflüsse, die im Zusammenhang mit der Übernahme der Tätigkeit der Vorläufereinrichtung des KKRBB in Brandenburg stehen“. Untersucht werde der Fall jetzt von einer Wirtschaftsprüfergesellschaft und einer Rechtsanwaltskanzlei: Diese sei vom Gesundheitsministerium als Aufsichtsbehörde und der Ärztekammer beauftragt worden.

Geschäftsbetrieb nicht beinträchtigt

Der normale Geschäftsbetrieb des Registers und die Auszahlung der Aufwandsentschädigung für meldende Ärzte in Brandenburg und Berlin seien von dem Fall „in keiner Weise beeinträchtigt“, sagte der Sprecher. „Auch die Sicherheit der Daten von Tumorpatientinnen und -patienten ist nicht tangiert und wird selbstverständlich gewährleistet“.

Das Krebsregister erfasst in Berlin und Brandenburg Erkrankungsfälle, den Verlauf und die Therapie. Ärzte in Praxen und Krankenhäusern sind verpflichtet, bestimmte Daten der Patienten an das Register zu übermitteln.