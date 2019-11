Wenn Sie sich ein Ermittlerparadies bauen könnten, wie wäre das?

Paradiesische Zustände sähen so aus, dass unsere Abteilung ungefähr doppelt so stark wäre wie jetzt oder wir gar die Stärke und den Aufgabenkreis einer Zentralstelle zur Bearbeitung von Computerstrafsachen hätten, wie sie in anderen Bundesländern existieren.

Damit auch Berlin als Bundesland eines Tages vielleicht mal ähnliche Erfolge wie die in Deutschland führenden Dienststellen vorweisen kann, wäre es aber noch viel wichtiger, die hiesige Landespolizei mit mehr Personal und besseren Sachmitteln auszustatten. Berlin könnte zum Beispiel eine IT-lastige Durchsuchung wie kürzlich in dem Bunker in Traben-Trarbach, an der 650 Beamte beteiligt gewesen sein sollen, unterhalb der Schwelle des Terrorismus kaum stemmen.

Weiterhin wünschen wir uns eine vernünftige Rechtsgrundlage, um die Kommunikation im Internet wirksam überwachen zu können. Derzeit existieren keine wirksamen Rechtsgrundlagen für eine Vorratsdatenspeicherung. Auch wenn die Vorratsdatenspeicherung natürlich kein Allheilmittel gegen Straftaten echter Computerfreaks wäre, bedeutet das Fehlen solcher Daten gleichwohl, dass der direkte Weg zum Täter in allen Fällen verstellt ist und wir auf andere, stets aufwändigere Ermittlungsmaßnahmen angewiesen sind.

In der Politik und in der Öffentlichkeit wird hierzu ganz überwiegend vertreten, dass die auch nur vorübergehende Speicherung der Daten unbeteiligter Dritter nicht sicher oder nicht verhältnismäßig sei. Das kann man so natürlich formulieren, man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass man die Verfolgung von Internet Straftaten damit sehr weitgehend vereitelt, zumindest aber erheblich erschwert.



Also, mehr Leute und Vorratsdaten.

Im Paradies von Cyber-Strafverfolgern gäbe es überdies auch keinen Föderalismus und eine Welt ohne die Erforderlichkeit von Rechtshilfe.

Internet-Kriminalität zeichnet sich dadurch aus, dass irgendwo auf der Welt ein Täter auf einen Knopf drückt und dadurch zahlreiche Menschen in Deutschland von Niebüll bis Traunstein zu Opfer von Straftaten machen kann. Die Folge ist, dass jeder Geschädigte bei seiner Polizeidienststelle vor Ort Anzeige erstattet, was wiederum bewirkt, dass sehr viele Ermittler in Deutschland denselben Täter suchen, ohne voneinander zu wissen.

Zwar ist der Daten- und Informationsaustausch besser geworden, es wird aber immer noch sinnlos doppelt ermittelt oder es werden Aspekte nicht erkannt, die sich aus der Zusammenschau auf einzelne Fälle und Geschädigte ergeben.

Und warum ist die Rechtshilfe ein Problem?

Das Rechtshilfeverfahren ist sehr aufwendig, kostet viel Zeit, und es fallen zum Beispiel auch Kosten für Übersetzungen an. Auch verhält es sich so, dass nicht alle Länder für alle Delikte Rechtshilfe leisten, weil bestimmte Taten im Ausland nicht strafbar sind oder weil Rechtshilfe erst ab einer bestimmten, im Einzelfall nicht erreichten Schadenshöhe geleistet wird.

Kürzlich hatten wir einen Fall, in dem ein deutscher Staatsbürger in Ungarn dort legale Waffen kaufte, und sie an deutsche Abnehmer versandte, wobei Einfuhr, Besitz und Verkauf dieser Art von Waffen in Deutschland verboten ist. Der Fall wies mehrere allgemeine strafrechtliche Probleme und spezielle Fragen der Rechtshilfe auf, die aber alle in unserem Sinne gelöst werden konnten, sodass der Täter schließlich verurteilt wurde.

Der Prüfungs- und Arbeitsaufwand war allerdings erheblich. Wenn Rechtshilfe scheitert, liegt das bei Vermögensdelikten meist am Unterschreiten einer Bagatellschwelle, bei Hasskriminalität an anderen Vorstellungen Ausland über die Reichweite von Meinungsfreiheit.

Was sind die größten Schwierigkeiten für Sie im Alltag?

Für alle Cyber-Dienststellen in Deutschland und ganz besonders für Berlin, stellt es eine besondere Schwierigkeit dar, kompetentes Personal in der erforderlichen Anzahl gewinnen zu können. Auf dem Gebiet braucht es ja die Kombination aus guten IT-Kenntnissen oder zumindest von Fortbildungsbereitschaft und Verständnis, gekoppelt mit hoher Ermittlungskompetenz bei Polizeibeamten, sowie überdurchschnittlichen Rechtskenntnissen oder Fortbildungsbereitschaft beim Justiz-Personal.

Egal ob es sich um Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Richter handelt: Man muss in technischer und rechtlicher Hinsicht ständig am Ball bleiben, was viel Zeit kostet und was sich dann nicht unmittelbar in jeder Akte widerspiegelt. Aus diesem Grunde wird uns in der Abteilung auch mehr Freiraum zum Besuch von Tagungen im Bundesgebiet eingeräumt. Dienstreisen gehören in unserer Abteilung zum Tagesgeschäft.

Zur Bearbeitung unserer in Berlin angefallenen Verfahren fehlt es uns vor allem an Polizeibeamten. Diejenigen, die uns zur Verfügung stehen, machen im Rahmen der gegebenen Verhältnisse einen wirklich guten Job. Auch die Verteilung bestimmter Kriminalitätsphänomene in die verschiedenen Direktionen bringt Probleme mit sich. Unsere Möglichkeiten hinken insoweit denen anderer Bundesländer stark hinterher.

Das folgt auch daraus, dass der Arbeitsmarkt für ausgebildete IT-Fachkräfte überall deutlich bessere Verdienstmöglichkeiten und Perspektiven bietet, als der öffentliche Dienst ganz allgemein gewährleisten kann. Berlin ist darüber hinaus durch die im Vergleich zum Bund und zu anderen Bundesländern geringere Bezahlung und oft schlechteren Arbeitsbedingungen zusätzlich in der Defensive.