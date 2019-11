Welche Probleme sind unlösbar?

Es gibt aktuell hauptsächlich vier Probleme, die weder vom Gesetzgeber in Deutschland noch von den Staatsanwaltschaften oder der Polizei gelöst werden können: Das eine ist ein rein technisches Problem, nämlich die Möglichkeit zur wirksamen Verschlüsselung von Kommunikation und Datensammlungen. Es ist heute ohne weiteres möglich, Computer und Speichermedien so zu verschlüsseln, dass in mindestens 95 Prozent der Fälle eine Entschlüsselung durch die Ermittlungsbehörden nicht möglich ist.

Obwohl wir bei Durchsuchungen inzwischen sehr beherzt, nachdrücklich und schnell zugreifen – mehr will ich an dieser Stelle nicht sagen – ereignen sich immer wieder Fälle, in denen dem Täter beim Zugriff der Ermittler die Verschlüsselung noch gelingt und der dann kalt lächelnd daneben steht.

Eine weitere technische Schwierigkeit ist die Möglichkeit, Daten in der Cloud oder auf leicht zu versteckenden den kleinen Speicherkarten abzulegen. Man kann eine Menge beweisrelevanter Daten oder Zugangsdaten für Bitcoin-Wallets auf einem Chip speichern, der so klein ist wie ein Fingernagel, und den dann verstecken. Auch deswegen sind Durchsuchungen viel schwieriger geworden.

Daten, die in der Cloud gespeichert sind, saugen wir in der Mehrzahl der Fälle bei Durchsuchungen gleich mit ab. Das setzt aber voraus, dass wir von der Existenz von Cloud-Speichern erst mal Kenntnis bekommen. Steht der Cloud-Speicher im Ausland, können sich je nach Standort noch rechtliche Probleme ergeben.

Das führt zum dritten nicht lösbaren Problem, nämlich der Rechtshilfe und den unterschiedlichen Rechtsordnungen auf dem Globus.

Das vierte Problem, was zumindest auf nationaler Ebene nicht lösbar sein wird, ist die Existenz von Kryptowährungen. Diese gewährleisten recht weitgehend einen nur schwer bis gar nicht kontrollierbaren Zahlungsverkehr, was sich natürlich auch Kriminelle zunutze machen.



Was ist mit klassischeren Straftaten, etwa an Geldautomaten?

In Berlin hatten wir in letzter Zeit einige so genannte Jackpotting-Fälle. Auf dem Gebiet konnten in Berlin auch gute Ermittlungserfolge erzielt werden. Beim Jackpotting werden Geldausgabeautomaten durch Umprogrammieren angegriffen. Man verbindet dafür einen Computer über von außen zugängliche Schnittstellen des Geldautomaten und greift mit Software auf die Steuerung zu.

Dem Automaten wird dann ein Befehl ähnlich „Gib mir all Dein Geld“ geschickt. Der Automat öffnet dann die Klappe und spuckt die Scheine aus. Das geht bei einigen älteren Geldautomaten. Es gibt herumziehende Banden aus dem osteuropäischen Raum, die diese Möglichkeit gezielt nutzen. Natürlich funktioniert das nur bei schlecht gesicherten Geldausgabeautomaten.



Wie kriegen Sie die denn?

Wir haben einige erwischt. Im Detail möchte ich aber nicht verraten, wie. Soviel kann aber gesagt werden: Es handelt sich um klassische Ermittlungsmethoden zur Verfolgung organisierter Kriminalität.

Wie hat sich das Darknet entwickelt?

Das Darknet im eigentlich technischen Sinne spielt eine noch größere Rolle als noch vor drei oder vier Jahren. Das ist auf den durch die zahlreichen Veröffentlichungen gesteigerten Bekanntheitsgrad und die inzwischen noch leichtere Zugänglichkeit zurückzuführen. Im Volksmund versteht man unter „Darknet“ ja jegliche „dunkle“ oder zwielichtige Seite des Internets, also auch kriminelle Seiten, welche man über Google finden kann.

Aber technisch betrachtet ist das Darknet ein abgeschotteter Bereich des Internets, den man hauptsächlich mit Tor-Netzwerk gleichsetzen kann. Daten werden verschlüsselt über mindestens drei verschiedene, wechselnde Stationen geleitet und man hat eigene Internetadressen für bestimmte Seiten. Da ist die Rückverfolgung schwierig bis gar nicht möglich. Viel hat sich dorthin verlagert.



Machen Sie noch Scheinankäufe?

Scheinankäufe und Scheinzustellungen sind weiterhin ein wichtiges Mittel, um Täter zu identifizieren. Nur so kann man Versandwege und Zustellungsort erkennen. Das geht meist einher mit Observationen. Man kann auch Zahlungswege verfolgen. Häufig ergeben sich auch Anhalte, weil sich Straftäter bisweilen gegenseitig bei den Ermittlungsbehörden anschwärzen.

Das kommt mit zunehmender Kommerzialisierung der Computerkriminalität häufiger als früher vor. Viele Täter werden auch einfach zu gierig und machen nach 1000 gelungenen Taten mal einen Fehler, und da kriegen wir sie dann - zum Beispiel wenn einmal versehentlich vergessen wird, die IP-Adresse zu verbergen und das während der kurzen Zeitspanne passiert, in welcher uns ausnahmsweise Vorratsdaten zur Verfügung stehen können.

Wie viel Mitarbeitende haben Sie aktuell in Ihrer Abteilung?

Unsere Abteilung besteht derzeit aus drei Staatsanwältinnen und einem Staatsanwalt, drei Damen auf der Geschäftsstelle und mir, dem Abteilungsleiter.



Das klingt nicht nach viel.

Korrekt. Es sind zu wenige Leute da, zu viel bleibt liegen, dadurch entsteht teils mehr Arbeit als nötig. Das gilt besonders für Hauptverhandlungen, in denen teilweise versucht wird, von der Gegenseite Druck durch unnötige Verkomplizierung der Verfahren aufzubauen. Es kostet viel Kraft und zusätzlichen Einsatz, um dagegen anzukämpfen, was der Justiz allgemein und auch uns nicht immer ohne Nachteile für das Verfahren gelingt.



Wenn ich mich so umschaue: Ihr Büro ist neu möbliert. Ist die Technik-Ausstattung gut genug?

Ja, die Möblierung der Zimmer hat sich in den letzten Jahren fast überall im Haus verbessert. Auch der Computer ist ein anderer als noch vor vier Jahren. Natürlich sind uns die Kriminellen technisch immer voraus. Während das bei der Staatsanwaltschaft, wo der Computer im wesentlichen nur als Schreibwerkzeug, Datenbank und Informationsmittel genutzt wird, gerade noch zu verkraften ist, stellen veraltete, also zu langsame Systeme bei der Polizei ein echten Nachteil dar.

Neben der allgemeinen Finanznot ist das auch der Tatsache geschuldet, dass für den öffentlichen Dienst Beschaffungswege oft so lang und umständlich sind, dass sie mit der Entwicklung der Computertechnik gar nicht Schritt halten können. Nachteilig ist auch hier der in Deutschland bestehende Föderalismus. Oft müssen dieselben Softwarelizenzen für teure Spezialsoftware von den verschiedenen Polizeibehörden der Länder jeweils gesondert lizenziert werden, etwa Software zur Rückverfolgung von Zahlungen per Bitcoin. Während andere Bundesländer über derartige Programme verfügen, befindet sich Berlin derzeit in der Phase der Beschaffung.