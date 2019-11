Sie sprachen von krimineller Arbeitsteilung. Wie sieht die aus?

Das Stichwort hierzu lautet „crime as a service“. Der Begriff fasst die Arbeitsteilung der Täter untereinander zusammen. Das wird am besten an einem Beispiel klar. Werfen wir einfach mal einen Blick auf die oben genannten Erpressungsfälle mit Verschlüsselungstrojanern: Um diese Taten zu begehen, braucht es jemanden, der die Software programmiert.

Nach unseren Erkenntnissen führt die Spur der Programmierer meist irgendwo nach Osteuropa, wobei wir in Berlin noch keinen solchen Täter identifizieren konnten. Als nächstes braucht der Erpresser ein Netzwerk übernommener Computer, um die Schadsoftware unter die Leute, also an potentielle Opfer, zu verteilen, denn der Kriminelle kann ja schlecht von zu Hause aus handeln, weil das Entdeckungsrisiko zu hoch wäre und die Rechenleistung beziehungsweise die Internetverbindung nicht ausreicht.

Deswegen werden – wiederum mit Schadsoftware – durch Täter, die die Programmierer der Verschlüsselungssoftware nicht kennen, in großer Zahl fremde Computer im Internet übernommen und zusammengeschaltet. Wir nennen solche Verbände an gekaperten Computern Botnetze. Diese Botnetze werden dann zur Begehung von Straftaten an andere vermietet. Schließlich braucht unser Erpresser noch eine Bankverbindung, um die erpressten Bitcoin irgendwann einlösen zu können.

Hierzu wird entweder eine weitere Person als Finanzagent eingeschaltet oder man kauft ein auf falsche Personalien eingerichtetes Bankkonto, einen sogenannten Bankdrop.

Wer also im Internet mit Verschlüsselungstrojanern auf kriminelle Weise Geld erwirtschaftet, sucht einschlägige Boards im Internet auf und bedient sich der „Services“ des Programmierers, eines Botnetz-Betreibers und eines Finanzagenten/Bankdrop-Verkäufers.

Der Täter der Erpressung setzt dann nur noch seine eigene Bitcoin-Wallet in das Erpresserschreiben ein. Die Darstellung ist an dieser Stelle etwas verkürzt, reicht aber um das Prinzip aufzuzeigen. Ähnlich geschieht es auch mit allen anderen denkbaren Delikten.



Was ist ein Finanzagent?

Finanzagenten sind Leute, die entweder ihr ganz normales Konto Tätern für Geldeingänge zur Verfügung stellen oder im Auftrag von Tätern neue Konten zur Buchung krimineller Gelder einrichten. Ein Finanzagent kommt überall dort ins Spiel, wo am Ende einer Straftat Geld auf ein Konto fließen muss und der Täter nicht im Besitz eines Bankdrops ist. Das kann ganz bewusst, zum Beispiel im Austausch gegen einen Anteil an der Beute geschehen. Häufig werden Menschen aber auch durch unterschiedliche Methoden der Täuschung zu Finanzagenten gemacht. Relativ neu ist die Masche, Menschen ganz unbewusst zur Eröffnung von Konten zu bewegen.



Wie kann man denn ein Konto eröffnen, ohne dass man es merkt?

Das geschieht unter Verwendung von Identifizierungsdiensten im Internet. In der Regel wird den Betroffenen dabei vorgetäuscht, sie müssten sich für ein Arbeitsverhältnis oder einen Werkvertrag online über einen Videochat legitimieren. Tatsächlich erfolgt die Legitimation zur Eröffnung eines Kontos, was den Betroffenen verborgen bleibt.

Die Zugangsdaten zum Konto behalten die Täter, und schon verfügen sie über einen neuen Bankdrop. Das ist eines der besten Beispiele dafür, in welchem Maße sich in den letzten fünf Jahren die Cyber-Kriminalität professionalisiert hat. Entsteht eine neue Dienstleistungsform, ein neues Zahlungsverfahren, rückt das sofort in das Blickfeld Krimineller.



Der einsame Mann am Rechner, dem die weit entfernt lebende Russin etwas Zuwendung gibt und der dann für sie ein Konto eröffnet?

Sie sprechen damit den Klassiker des leichtfertig handelnden Finanzagenten an. Diesen gibt es noch immer. Meist wird er für seine „Bemühungen“ noch nicht mal entlohnt, hat aber eine Menge Scherereien mit den Behörden.

Früher beliebtes Ziel von Hackern, heute besser gesichert: Packstationen. Foto: dpa / Lino Mirgeler



Der „Drop“ ist praktisch die Abwurfstelle für das kriminell gehandelte Gut, früher waren auch Packstationen beliebt als Drop. Was ist daraus geworden?

Die Fälle scheinen bei uns im Moment ausgestorben. Packstationen spielen derzeit kaum noch eine Rolle. Früher waren die leicht zu hacken. Aktuell sind sie besser abgesichert. In der Praxis werden jetzt mehr Warenagenten eingesetzt, was sich natürlich auch wieder von heute auf morgen ändern könnte.



Was sind denn nun wieder Warenagenten?

Salopp gesagt ist ein Warenagent ein Finanzagent für Gegenstände, in der Regel also für bestellte Waren. Bei Warenkreditbetrug stehen die Täter ja vor dem Problem, die Auslieferung der Ware sicherzustellen, ohne die eigene Identität und Adresse zu offenbaren. Deswegen schalten sie Dritte zur Entgegennahme oder Abholung der Ware ein. Diese Personen nehmen die Waren dann an der Tür entgegen oder holen sie ab. Auch Warenagenten handeln teils gut- und teils bösgläubig.