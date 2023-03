Staatsbankett, Wochenmarktbesuch, Bundestag, Ökodorf Das ist das Programm für König Charles III. und Camilla in Berlin

Der britische König Charles III. hat am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Der Monarch und seine Frau Camilla landeten am Nachmittag auf dem Berliner Hauptstadtflughafen BER. Genau wie vorgesehen traten sie um 14.10 Uhr aus ihrem Flugzeug – sie in frühlingshaftem Hellblau, er mit blauer Krawatte. Begrüßt wurde das Paar mit Salutschüssen.

Die Tour in Deutschland ist die erste Auslandsreise von Charles III. als König, gedacht auch als Neuanfang drei Jahre nach dem Brexit. Für einige Bürgerinnen und Bürger in Berlin, Brandenburg und Hamburg ist es die Chance, die Royals einmal aus der Nähe zu sehen.

König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla wurden von einer Begrüßungsdelegation am Flughafen BER in Empfang genommen. © AFP/ODD ANDERSEN

Möglich war dies bei der Begrüßung der Staatsgäste mit militärischen Ehren. Der dafür gewählte Ort war eine Premiere: Erstmals überhaupt fand es für einen Staatsgast am Brandenburger Tor in Berlin statt. Wer Charles und Camilla dort gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender erleben wollte, musste allerdings Stunden vorher da sein.

König Charles III. auf Staatsbesuch: Das Programm Mittwoch (29.03.2023) ab 15 Uhr: Brandenburger Tor Militärisches Zeremoniell und Empfang

ab 15:45 Uhr: Schloss Bellevue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt König Charles III. Rede des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue

Abends: Staatsbankett Donnerstag (30.03.2023) Ab 10 Uhr: Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Berlin

Ab 10:30 Uhr: Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt

im Kanzleramt Ab 11 Uhr: Besuch des Wochenmarkts am Wittenbergplatz mit Franziska Giffey in Berlin

mit Franziska Giffey in Berlin Mittags: Rede im Bundestag

Circa 13 Uhr: Besuch des Ankunftszentrums für ukrainische Flüchtlinge in Tegel

Besuch des in Tegel Nachmittags: Besuch des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130 in Finowfurt

in Finowfurt Nachmittags: Besuch des Ökodorfs Brodowin in Brandenburg Freitag (31.03.2023) Morgens: Ankunft in Hamburg

Mittags: Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai

Nachmittags: Besuch im Hamburger Rathaus samt Eintrag ins Goldene Buch

samt Eintrag ins Goldene Buch Nachmittags: Bootsfahrt im Hamburger Hafen mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (König Charles III.)

mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (König Charles III.) Nachmittags: Rudolf-Ross-Gesamtschule (Camilla)

(Camilla) Empfang von der Britischen Botschaft in Hamburg

Ebenfalls für Mittwochnachmittag hatte Steinmeier in Schloss Bellevue zum großen Empfang mit Experten aus den Themenbereichen Energiewende und Nachhaltigkeit geladen – für Charles seit Jahrzehnten ein Thema von besonderem Interesse.

Am Abend gab der Bundespräsident ein Staatsbankett mit rund 130 Gästen, die Herren im Frack, die Damen in Lang. Seine Tischrede hielt der König dem Vernehmen nach teilweise in Deutsch.

Gebeizter Karpfen, Weidehuhn und Backpflaume beim Staatsbankett

Lange wurde das Vier-Gänge-Menü im Schloss Bellevue gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Am Abend wurde die Speisenfolge dann doch bekannt. Den rund 130 Gästen wurde zunächst gebeizter Karpfen und Erfurter Brunnenkresse serviert, dann Kraftbrühe vom Heckrind, Weidehuhn und Baumpilz sowie zum Abschluss Backpflaume, ostfriesischer Schwarztee und Sandgebäck.

Die Weinbegleitung bestand aus einer Riesling-Spätlese aus dem Rheingau, einem Spätburgunder aus Rheinhessen und einem Likörwein von der Ahr. Natürlich gab es bei den Getränken auch eine alkoholfreie und beim Essen eine vegetarische Alternative.

Im Schloss Bellevue wurden prominente Gäste erwartet, darunter die früheren Bundespräsidenten Horst Köhler und Joachim Gauck und Altkanzlerin Angela Merkel.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte nicht zu, dafür aber Finanzminister Christian Lindner (FDP). Unter den erwarteten Gästen waren auch Stararchitekt David Chipperfield und Campino, Frontmann der Band Tote Hosen. Seine Mutter ist Engländerin, er selber hat einen britischen Pass.

Charles und Camilla „tief gerührt“ vom herzlichen Empfang in Deutschland

Der britische König Charles III. hat sich zum Ausbau der Zusammenarbeit mit Deutschland bekannt. Auch ihm seien die Beziehungen zwischen beiden Ländern überaus wichtig, „ich bin mehr denn je von ihrem bleibenden Wert für uns alle überzeugt“, sagte er am Mittwochabend in seiner Tischrede beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin.

„Ich kann Ihnen nur versichern, dass ich in der Zeit, die mir als König vergönnt sein wird, alles tun werde, um unsere Beziehungen weiter zu stärken.“

Campino, Frontmann der Punkband „Die Toten Hosen“, kommt zu einem Abendessen mit dem britischen Königspaar ins Schloss Bellevue. © dpa/Jens Büttner

Charles sagte, er und seine Frau seien „tief gerührt“ vom herzlichen Empfang in Deutschland. Der König ließ britischen Humor aufblitzen, als er darauf hinwies, dass er schon mehr als vierzigmal in Deutschland gewesen sei. „Darin zeigt sich natürlich, wie wichtig mir unsere Beziehungen sind, aber auch, so fürchte ich, wie lange es mich schon gibt.“

König Charles gibt sich beeindruckt vom „Großmut der Menschen in Deutschland“

Charles dankte den Deutschen auch für die „überaus bewegenden Worte der Unterstützung und Zuneigung“ nach dem Tod seiner Mutter, Königin Elizabeth II., im vergangenen September. „Ihre Liebenswürdigkeit hat meiner Familie und mir mehr bedeutet, als ich in Worte fassen kann.“

Der König sprach Deutschland zudem seine Anerkennung für die Aufnahme von mehr als einer Million Geflüchteten aus der Ukraine aus. Dies sei „ein überzeugender Beweis, wie mir scheint, für die Großmut der Menschen in Deutschland“.

Deutschland und Großbritannien sind enge Partner, die Royals sind hier traditionell beliebt und erfuhren nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September vergangenen Jahres eine Welle der Sympathie. Charles selbst kennt Deutschland gut. Dass er nun noch vor seiner Krönung am 6. Mai in seiner neuen Rolle als König kommt, gilt trotzdem als wichtiges Signal.

Vor genau sechs Jahren kündigte die britische Regierung am 29. März 2017 den EU-Austritt offiziell an, am 31. Januar 2020 wurde der Brexit vollzogen. Nun lasse man die „Wirren der Trennung“ hinter sich und schaue gemeinsam nach vorn, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. Die Rede ist von einem „neuen Kapitel“ der Beziehungen.

Der britische Außenminister James Cleverly sagte dem Sender Welt: „Wir teilen so viele Werte, und ich bin sehr, sehr froh, dass dies eine sehr öffentliche Gelegenheit für Großbritannien sein wird, durch den Besuch Seiner Majestät unsere wirkliche Verpflichtung zu einer langjährigen, bedeutsamen Freundschaft mit Deutschland und dem deutschen Volk zu demonstrieren.“

Die allererste Auslandsreise sollte Charles eigentlich nach Frankreich führen, doch wurde dies wegen der Proteste gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron verschoben. So ist Berlin die erste Station.

Bis Freitag begleiten Steinmeier und Büdenbender ihre Gäste Charles und Camilla durch ein dichtes Programm, das nach Angaben des Bundespräsidialamts für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der beiderseitigen Beziehungen steht.

Am Donnerstag wird Charles unter anderem im Bundestag eine Rede halten und einen Abstecher zu einem deutsch-britischen Bataillon und einem Ökodorf in Brandenburg machen.

Am Freitag fahren der Monarch und seine Frau mit Steinmeier und Büdenbender im ICE nach Hamburg. Dort besuchen sie unter anderem das Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied“ und die Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche St. Nikolai. (dpa, Tsp.)

