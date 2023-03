Staatsbesuch am Mittwoch Das ist das Programm von König Charles III. und Camilla in Berlin

Die Tour in Deutschland ist die erste Auslandsreise von Charles III. als König, gedacht auch als Neuanfang drei Jahre nach dem Brexit. Für einige Bürgerinnen und Bürger in Berlin, Brandenburg und Hamburg ist es die Chance, die Royals einmal aus der Nähe zu sehen.

Möglich sein soll dies bei der Begrüßung der Staatsgäste mit militärischen Ehren. Das Zeremoniell mit Ehrenformation und Nationalhymnen ist üblich, doch der Ort ist eine Premiere: Erstmals überhaupt findet es für einen Staatsgast am Brandenburger Tor in Berlin statt.

Wer Charles und Camilla dort gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender erleben will, muss allerdings Stunden vorher da sein. Der Sicherheitsaufwand ist insgesamt enorm. Am Mittwoch sollen in Berlin 900 Polizisten und 20 Spürhunde im Einsatz sein.

König Charles III. auf Staatsbesuch: Das Programm Mittwoch (29.03.2023) Vormittags: Landung am Flughafen BER

ab 15 Uhr: Brandenburger Tor Militärisches Zeremoniell und Empfang

ab 15:45 Uhr: Schloss Bellevue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt König Charles III. Rede des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue Abends: Staatsbankett

Donnerstag (30.03.2023) Ab 10 Uhr: Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Berlin

Ab 10:30 Uhr: Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt

im Kanzleramt Ab 11 Uhr: Besuch des Wochenmarkts am Wittenbergplatz mit Franziska Giffey in Berlin

mit Franziska Giffey in Berlin Mittags: Rede im Bundestag

Circa 13 Uhr: Besuch des Ankunftszentrums für ukrainische Flüchtlinge in Tegel

Besuch des in Tegel Nachmittags: Besuch des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130 in Finowfurt

in Finowfurt Nachmittags: Besuch des Ökodorfs Brodowin in Brandenburg Freitag (31.03.2023) Morgens: Ankunft in Hamburg

Mittags: Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai

Nachmittags: Besuch im Hamburger Rathaus samt Eintrag ins Goldene Buch

samt Eintrag ins Goldene Buch Nachmittags: Bootsfahrt im Hamburger Hafen mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (König Charles III.)

mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (König Charles III.) Nachmittags: Rudolf-Ross-Gesamtschule (Camilla)

(Camilla) Empfang an der Britischen Botschaft in Hamburg

Ebenfalls für Mittwochnachmittag hat Steinmeier in Schloss Bellevue einen Empfang mit Experten zu Energiewende und Nachhaltigkeit geplant – für Charles seit Jahrzehnten ein Thema von besonderem Interesse. Am Abend gibt der Bundespräsident ein Staatsbankett mit rund 130 Gästen, die Herren im Frack, die Damen in Lang. Seine Tischrede will der König dem Vernehmen nach teilweise in Deutsch halten.

Deutschland und Großbritannien sind enge Partner, die Royals sind hier traditionell beliebt und erfuhren nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September vergangenen Jahres eine Welle der Sympathie. Charles selbst kennt Deutschland gut. Er war bereits rund 40-mal hier. Dass er nun noch vor seiner Krönung am 6. Mai in seiner neuen Rolle als König kommt, gilt trotzdem als wichtiges Signal.

Vor genau sechs Jahren kündigte die britische Regierung am 29. März 2017 den EU-Austritt offiziell an, am 31. Januar 2020 wurde der Brexit vollzogen. Nun lasse man die „Wirren der Trennung“ hinter sich und schaue gemeinsam nach vorn, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. Die Rede ist von einem „neuen Kapitel“ der Beziehungen.

Militärische Ehren – was heißt das? Militärische Ehren sind Teil der internationalen Konventionen und ausländischen Staatsoberhäuptern vorbehalten. Für die Gäste wird ein roter Teppich ausgerollt. Eine Ehrenformation der Bundeswehr aus Soldatinnen und Soldaten aller drei Teilstreitkräfte tritt an. Das Blasorchester der Bundeswehr spielt die Nationalhymne des Gastlandes, anschließend die deutsche. Danach schreiten der Bundespräsident und sein Gast die Ehrenformation zu den Klängen des Preußischen Präsentiermarsches ab. Dieses Abschreiten ist von symbolischer Bedeutung: Der Gast kann dabei die Waffen des Gastgebers in Augenschein nehmen. Diese sind nicht geladen und somit ein Zeichen des Friedens. Damit sollen „das Vertrauen und die freundlichen Absichten des Gastgebers zum Ausdruck gebracht werden“, wie es vom Bundespräsidialamt heißt. Als Ehrerweisung verbeugen sich Gastgeber und Gast vor der Truppenfahne. In Deutschland werden die militärischen Ehren normalerweise am Amtssitz des Bundespräsidenten, dem Schloss Bellevue, abgehalten – wahlweise vor dem Schloss oder dahinter zum Park hin. Für den Besuch von König Charles werden sie erstmals überhaupt vor dem Brandenburger Tor stattfinden. Die Begrüßung mit militärischen Ehren ist keine deutsche Eigenart, sondern läuft überall auf der Welt ähnlich ab. Manche Staaten begrüßen ihren Gast dabei auch noch mit 21 Salutschüssen – die werden bereits bei Ankunft am Flughafen abgegeben.

Der britische Außenminister James Cleverly sagte dem Sender Welt: „Wir teilen so viele Werte, und ich bin sehr, sehr froh, dass dies eine sehr öffentliche Gelegenheit für Großbritannien sein wird, durch den Besuch Seiner Majestät unsere wirkliche Verpflichtung zu einer langjährigen, bedeutsamen Freundschaft mit Deutschland und dem deutschen Volk zu demonstrieren.“

Die allererste Auslandsreise sollte Charles eigentlich nach Frankreich führen, doch wurde dies wegen der Proteste gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron verschoben. So ist Berlin die erste Station.

Butler Ricardo Dürner zeigt in der Royal Suite im Hotel Adlon die Aussicht, die Charles III. auf das Brandenburger Tor haben wird. © dpa/Jens Kalaene

Bis Freitag begleiten Steinmeier und Büdenbender ihre Gäste Charles und Camilla durch ein dichtes Programm, das nach Angaben des Bundespräsidialamts für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der beiderseitigen Beziehungen steht.

Am Donnerstag wird Charles unter anderem im Bundestag eine Rede halten und einen Abstecher zu einem deutsch-britischen Bataillon und einem Ökodorf in Brandenburg machen.

Am Freitag fahren der Monarch und seine Frau mit Steinmeier und Büdenbender im ICE nach Hamburg. Dort besuchen sie unter anderem das Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied“ und die Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche St. Nikolai. (dpa, Tsp.)

