Barbara König, Staatssekretärin für Pflege und Gleichstellung (SPD), hört „aus persönlichen Gründen“ auf, wie der stellvertretende Senatssprecher Julian Mieth am Dienstag nach der Senatssitzung betonte. Sie werde eine neue berufliche Position in ihrer Heimat in Bonn/Siegburg im Spätsommer antreten.

König ist seit Dezember 2016 Staatssekretärin in der Verwaltung von Senatorin Dilek Kalayci. Die 51-jährige Politikwissenschaftlerin wird ihre Position am 31. August aufgeben und nach Bonn zurückkehren. Das Amt wird in dieser Legislaturperiode nicht mehr besetzt, die Aufgaben sollen von Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz (SPD) übernommen werden.

Nach Tagesspiegel-Informationen wird König in Bonn als Geschäftsführerin eines AWO-Kreisverbands arbeiten. Die SPD-Politikerin arbeitete bereits mehrere Jahre bei der Arbeiterwohlfahrt, zuletzt war sie von 2015 bis 2016 AWO-Landesgeschäftsführerin des Berliner Landesverbands. König erhält nach ihrem Ausscheiden Ende August kein Übergangsgeld.