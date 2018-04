Golden Curls

Im Alexa am Alexanderplatz wirft die Rolltreppe den Kunden direkt in die Scheren und Kämme eines Frisörsalons: Golden Curls. „Einmal Waschen, Föhnen? Spitzenschneiden?“

Die Bundespolizei informiert



Rolltreppen-Trick: Rolltreppen bieten verschiedene Möglichkeiten für Trickdiebe, zum Beispiel:

Ein Täter stellt sich auf der Rolltreppe hinter sein Opfer, ein Mittäter stellt sich davor. Am Ende der Rolltreppe erzeugt der vordere Täter einen „Stau“ – das Opfer läuft auf. Dieses ermöglicht dem Mittäter hinter dem Opfer, die Geldbörse aus der Handtasche zu nehmen.

Ein Täter stellt sich auf der Rolltreppe hinter sein Opfer. Der Mittäter löst den Nothalt der Rolltreppe aus. Das ruckartige Stehenbleiben der Rolltreppe gibt dem Taschendieb die Möglichkeit, den Diebstahl unbemerkt auszuführen.

(Quelle: www.bundespolizei.de)

Simulanten

Im Forum Steglitz, eines der ersten Einkaufscenter der Bundesrepublik, trifft man auf Rolltreppen, die unentwegt Betrieb vortäuschen, wo gar kein Betrieb ist. Am Fuß der Rolltreppen sitzen Rentner, Arbeitslose oder Müßiggänger in Cafés, die aussehen, als seien sie aus der Zeit gefallen. Sind die Gäste echt? Oder sind sie Angestellte der Malls, die Kaffeetrinker spielen?

Sie sitzen da im Energiesparmodus, nur selten regt sich ein Arm, greift eine Hand zu, schwebt eine Kaffeetasse in Zeitlupe zum Mund. Die Konsumdarsteller wirken, als hätten sie den Schwindel längst durchschaut. Kein Kauf führt ins Paradies, auch wenn die Rolltreppen das Gegenteil behaupten. Und die Kaffeetrinker, wie sie dort sitzen, sehen mit unerbittlich erloschenen Augen, dass sich am Fuß jeder Rolltreppe ein Friedhof auftut und wächst und wächst, all die schönen Leichen, all die toten Versprechen.

Fahrtreppen-Weltstadt

Die fünf größten und bekanntesten Rolltreppenhersteller sind OTIS GmbH & Co. OHG mit Sitz in Berlin, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Hamburg), Schindler Deutschland GmbH (Berlin), KONE GmbH (Hannover) und Geyssel Fahrtreppenservice GmbH (Köln). Auf Anfrage lässt Mathias Musculus, Leiter der Großprojekte bei Otis Deutschland, mitteilen: „Aus Sicht von Otis ist Berlin eine Art Fahrtreppen-Weltstadt. In unserer Fertigung in der Otisstraße in Berlin-Tegel werden Steuerungen für Verkehrsfahrtreppen gefertigt, die weltweit bei Infrastrukturprojekten zum Einsatz kommen. Eines der prominentesten Beispiele ist ein umfangreiches Erneuerungsprojekt für die London Underground, die älteste U-Bahn der Welt.“

Ungesundbrunnen

Sie gilt als längste Rolltreppe der Stadt. U-Bahnhof Gesundbrunnen. Sie lohnt die Reise nicht. Sie ist genauso lang wie öde. Hier treten Menschen Menschen in die Tiefe und so düster und bedrückend sieht es hier aus.

Berlin

Bahnhof Zoo, mein Zug fährt ein,

ich steig aus, gut wieder da zu sein.

Zur U-Bahn runter am Alkohol vorbei,

Richtung Kreuzberg, die Fahrt ist frei,

Cottbuser Tor, ich spring' vom Zug,

zwei Kontrolleure ahnen Betrug.

Im Affenzahn die Rolltreppe rauf,

zwei Türken halten die Beamten auf.

(Ideal, 1981)

Die letzte Ruhe

Er ist die Hebamme, und er ist der Bestatter. Seit 35 Jahren montiert und demontiert José Barros Gonzalez Rolltreppen, die man in seiner Branche Fahrtreppen nennt. Der kräftige Mann ist Geschäftsführer von Stoppel & Barros, einer Firma, die auf schwere Lasten spezialisiert ist. Aufgewachsen ist er in Kreuzberg. Klar, als Kind ist er mal entgegen der Fahrtrichtung die Rolltreppe nach oben gelaufen, „haben wir doch alle gemacht“, aber heute lässt er auf jeder Baustelle Vorsicht walten.

Wir beugen uns über das Loch in der Rolltreppe. U-Bahnhof Altstadt Spandau. Die Treppe ist durch, hinüber. Rolltreppendemontage ist Schwerstarbeit. Von der aufgesägten Decke hängen schwere Züge herab, mit denen die in vier Teile zerlegte Treppe hochgehoben und abtransportiert wird. Man arbeitet nachts. „Jede Baustelle ist anders“, sagt Barros und so sammelt sich über die Jahre ein Erfahrungswissen, das kein Ausbildungsgang vermittelt.

Glas und Stahl. Am Potsdamer Platz regiert die Moderne. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Nach der Wende haben Barros und seine Firma neue Rolltreppen in den Ost-Berliner Geisterbahnhöfen installiert und auch die spektakulären Treppen im Berliner Hauptbahnhof hat er eingesetzt. Aber Barros macht kein Aufhebens davon, genauso wenig brüstet er sich damit, Deutschlands derzeit prominenteste und schönste Rolltreppe montiert zu haben: die sich wölbende Rolltreppe in der Hamburger Elbphilharmonie.

Und wie ist es um die Berliner Rolltreppen bestellt? Er und seine Teams installieren Rolltreppen im gesamten Bundesgebiet. In Berlin beobachte er mehr Verwahrlosung im städtischen Raum und das betreffe eben auch die Rolltreppen. Gibt es einen Friedhof für Rolltreppen? Die Frage kommt ihm seltsam vor. Fahrtreppen werden demontiert, zerlegt, abgefahren und dann dem Recycling zugeführt. So landen die Rolltreppen etwa auf dem Schrottplatz der TSR im Westhafen, wo sie ihre letzte, wo sie keine Ruhe finden.

Abstiegsgesellschaft

Die Stadt boomt und mit ihr die Rolltreppen, aber auch sie werden sich verändern müssen, wollen sie nicht ins Hintertreffen geraten. Bloßes Transportmittel sind sie schon lange nicht mehr. In der Mall of Berlin am Leipziger Platz rollt die neueste Erlebnisgeneration. Sie wirken wie Möbel, mit Leuchtdioden an der Unterseite, sie führen an Fotowänden vorbei, die das hier früher ansässige Kaufhaus Wertheim zeigen, und am Fuß jeder Treppe glänzt ein historisches Zitat von Willy Brandt, Angela Merkel, John F. Kennedy auf Messing. Das sind historische Reminiszenzen, die ahnen lassen, dass ihre Designer verzweifelt um Aufmerksamkeit ringen im Meer der Ununterscheidbarkeit.

Und die Rolltreppe als Metapher? Sie galt Siegfried Kracauer Aufstiegsversprechen, jetzt deuten sie Soziologen wie Hartmut Rosa oder Oliver Nachtwey als Sinnbild der „Abstiegsgesellschaft“. Wir müssen, um unseren sozialen Status zu halten, eine Rolltreppe, die nach unten fährt, immer schneller nach oben rennen. Sonst, so die Drohung, befördert sie uns unweigerlich in die Abstellkammer, ins gesellschaftliche Aus. Und das, was uns als Kindern Spaß machte, mit voller Kraft gegen die Laufrichtung zu rennen, wird nun zum unaufhörlichen Albtraum.