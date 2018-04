Horror

Sie stehen. Sie schweigen. Sie sind außer Dienst. Die Rolltreppen zur Unterführung zwischen dem S-Bahnhof Messe Nord/ICC und dem ZOB in Charlottenburg. Wer sie hinabsteigt, steigt über Leichen. Hier unten lässt Hollywood Albträume Gestalt annehmen, „Die Tribute von Panem: Mockingjay“ und andere Dystopien wurden hier realisiert. Beißender Uringeruch, da liegen Obdachlose auf feuchten Matratzen, der Wind schiebt eine Plastikfolie über die Platten. Zwei Skater lassen ihre Bretter knallen.

Außer Dienst. In die Unterführung am ICC kommt man nur zu Fuß. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Einer von ihnen, große, eckige Brille, zeigt mir, wie man das Brett senkrecht so auf die Rolltreppenstufe stellt, dass man es, sobald man oben ist, lässig mit dem Fuß kippen und gleich losfahren kann: „Man will ja cool aussehen, oder?“ Auf den Stirnseiten der Stufen sieht man die eilig hingesprühten Tags. Jedes Graffiti ist eine Signatur im Transit: Ich war hier, bin auf dem Weg, rechnet mit mir. „Hoffentlich bleibt das alles so!“, sagt er und meint den Schimmel, den Staub, die Leere, die Abwesenheit von Glanz, Konsum und Massen.

Hier transformiert sich die Stadt zur Geisterstadt, Subkultur blüht, die Verwahrlosung ist schicker als der Schick in den Shoppingmalls, wo die polierten Schwestern dieser toten Rolltreppen Leben behaupten. Plötzlich springt eine der Leblosen sanft an und trägt mich jammernd nach oben. Der reinste Horror.

Weihnachten am Alexanderplatz

Ein zwei drei Punks kommen

mir auf der Rolltreppe entgegen

der größte ein schlaksiger

Typ mit blonden Zotteln

und Nasenring sieht mich

für einen Moment aus hellen

rotgeäderten Augen an

Ich liebe dich johlt er plötzlich

Ich dich auch rufe ich so

leichthin über die Schulter

Echt? Vernehme ich noch

dann bin ich in der S-Bahn

und er unten verschwunden

(Tanja Dückers, 2001)

Im Kaufrausch des Westens

Das KaDeWe ist das Kaufhaus für die, die nichts mehr brauchen. Hier kauft man das Unbrauchbare, hier erwirbt man das, was über das bloße Gebrauchtwerden hinausreicht, hier sucht man den Zipfel Luxus, das Stück Sehnsucht, das Päckchen Authentizität, das jeder braucht. Etwas ist schön, wenn es vom instrumentellen Gebrauchswert befreit ist, und die Rolltreppen sind die Anwälte des schönen Scheins.

Diese Philosophie macht man sich schnell zu eigen, wenn man Norman Plattner zuhört; er ist seit 2008 Head of Store Design & Visual Merchandising im KaDeWe Berlin, er ist also ein Bewusstseinsdesigner, er gestaltet die Schaufenster und Räume, mit denen das Kaufhaus in die Schaufenster unserer Seelen blickt. Norman Plattner hat ein Problem. Die Rolltreppen des KaDeWe sind keine großen Verführer, sie sind keine Wegweiser und Staranwälte des Konsums; sie halten keine verführerischen Kauf-mich-Plädoyers, weil sie die Waren weder dem Auge noch dem Bewusstsein erschließen, daher sind die Rolltreppen im KaDeWe rechte Winkeladvokaten, kümmerliche Taugenichtse.

Da die zentrale Rolltreppenanlage des Kaufhauses so weit hinten liegt, leistet sie keinen Orientierungsgewinn, eher stiftet sie Verwirrung. Wo bin ich? Wer will ich sein? Die Rolltreppen schweigen. Schlimmer noch, sie werfen den Kunden auf sich selbst zurück, da sie an beiden Seiten Spiegel haben, sodass das eigene Spiegelbild ins Unendliche geworfen und unendlich vervielfacht wird.

Wer ins Kaufhaus geht, will aber nicht zu sich selbst kommen, sondern erst mal ein anderes Selbst entdecken. Rem Koolhaas soll Abhilfe schaffen. Der niederländische Star-Architekt hat ein Konzept entwickelt, das die Rolltreppe, dieses radikale, aber auch unauffällige Stück Architektur, wiederentdecken und für das 21. Jahrhundert neu interpretieren will. Seine Entwürfe für das KaDeWe sehen vor, das Kaufhaus in vier gleichberechtigte Quadranten zu unterteilen, in dessen Zentrum jeweils ein Rolltreppenauge neue Erlebniswelten schafft.

Mal steigen die Rolltreppen wie in einer Spirale nach oben, mal kreuzen sie sich ungewöhnlich, jedes Atrium wird durch sie zum eigenen Schauspiel, vier Kaufhäuser stecken bald in einem. Plattner weiß: Raumdesign ist Gefühlsdesign, „Look and Feel“, heißt das. Der Akt des Kaufens muss im Akt des Erlebens untergehen, wer hier zahlt, kommt mit Erlebnishunger, sonst könnte er gleich im Internet ordern. Schließlich ist die Rolltreppe eine mächtige Verbündete im Kampf gegen die Online-Kaufhäuser, die uns niemals in den Himmel tragen werden können. Bis jedoch die neuen Gefühlsmasseure ihren rollenden Dienst antreten, wird es noch ein paar Jahre dauern.

Rolltreppenmax

Immer wieder montags

Geht Max ins Kaufhaus

Er lässt die Sau raus

Und dann macht er auf seine eigene Weise

Eine kleine Abenteuerreise

Rolltreppe runter, Rolltreppe empor

Hellblaue Mütze, Lutscher hinterm Ohr

Küsschen an der Kasse

Und als Souvenir

Eine Rolle Klopapier!

(Bummelkasten, 2017)