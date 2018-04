Die Proletarische

Ihr Handlauf ist narbig, voller Schnitte, Risse, sie ist die Schwerstarbeiterin der Stadt, die Rolltreppe am Hermannplatz zwischen dem unteren Bahnsteig der U 7 zum oberen Bahnsteig der U 8. Sie ist dreckig, voller Graffiti, hier trampeln alle besonders achtlos und aggressiv auf ihr rum, sie ist sterbensmüde, oft steht sie still, Rumpel-Queen. Am anderen Ende des Bahnsteigs geht’s aufwärts zu Karstadt.

Am Übergang vom Tiefgeschoss zum Untergeschoss – wo die Lebensmittelabteilung ist – steht ein Obdachloser und verkauft die „motz“. Der Mann hat eine blau schimmernde gezackte Narbe auf der Stirn. Warum steht er hier in der Nähe der Rolltreppe? „Ich steh nah an den Kassen. Überall, wo Geld gewechselt wird, wo Kleingeld klingelt, ist es gut.“ Ob er eine Rolltreppengeschichte für mich hat? „Ich habe 15 Jahre in Südostasien gelebt. Da stehen sie auf der Treppe dicht an dicht. Man achtet auf sich und aufeinander. Der Deutsche achtet zwar auf Distanz, aber wirklich achtsam und aufmerksam ist er nicht, es fehlt Distanzkultur.“

Rumpel-Queen. Am Hermannplatz verbindet eine vernarbte Rolltreppe die Bahnsteige der U7 und U8. Foto: Doris Spiekermann-Klaas

Er spricht wie ein Soziologe. „Der Deutsche träumt auf der Rolltreppe. Der Rumäne weiß das, überall, wo Drama ist, Schauspiel, da ist der Rumäne nicht weit. Nirgendwo ist das Portemonnaie so leicht verschwunden wie auf der Rolltreppe.“

Ich nehme die Rolltreppen nach oben. Am Fuß der Anlage spielt eine Schaufensterpuppen-Familie Ostern. Die bleichen Osterhasen haben keine Augen, aber erigierte Löffel. Mintfarbene Frühlingsexzesse, messerscharfe Narzissen, Tulpen wie Sprengköpfe. Je höher ich fahre, desto leerer wird das Kaufhaus. Die Rolltreppen dirigieren meinen Blick, aber das Ergebnis ist verheerend für die Designer des Bewusstseins.

Die Enge, die Dichte, die unmittelbare Nachbarschaft völlig gegensätzlicher Waren lässt selbst teure Dinge, billig aussehen, Ramschfahrt. Die letzte Rolltreppe schiebt mich vor das historische Modell des einst so stolzen und fortschrittlichen Kaufhauses. Wie kann es sein, denke ich, dass das Berlin des frühen 21. Jahrhunderts architektonisch so dramatisch hinter das Berlin des frühen 20. Jahrhunderts zurückfällt?

"Hamse mal ... ich brauch ... es is eilig!“ Der hagere Mann – roter Blouson, zwei grüne Leinbeutel – hält mir flehend die Hand entgegen. Ich gebe ihm 50 Cent. Er nickt, hastet weiter. Er jagt die Rolltreppe runter, spricht jemanden im 3. Stock an, dann wieselt er weiter, dasselbe Manöver im 1. Stock. Schließlich landet er unten bei der Puppenfamilie und zählt das Geld. Dann kehrt er um und lässt sich wieder langsam in die Höhe tragen.

Galeria Kaufhof

Sie ist, ganz ohne jeden Zweifel, die beeindruckendste Rolltreppenanlage der Stadt: Man findet sie in der Galeria Kaufhof am Alexanderplatz, dem früheren Centrum Warenhaus. Ich komme mit einer Verkäuferin ins Gespräch. Sie hat hier schon vor 1989 gearbeitet, damals sei die Rolltreppe nicht so zentral positioniert gewesen.

Ob sie sich an Unfälle oder andere Begebenheiten erinnert? „Ich höre die Hunde. Es kam häufiger vor, dass sich die Hunde die Pfoten quetschten. Dann hörte man immer so ein Jaulen, das ging durchs ganze Haus. Und einmal, jetzt wo sie fragen, stand ’ne Dame mal untenrum nackig da. Sie trug so ein Kleid mit langen Fransen und die gerieten dann zwischen die Stufen und als sie oben ankam, riss die Treppe ihr das Kleid herunter.“

Die 20 Rolltreppen haben eine Länge von jeweils 24 Metern. Auffällig ist der sehr lange Einstieg und der ebenso lange ungewöhnliche Ausstieg. Die Treppen gehören zu den längsten freitragenden Warenhaustreppen der Welt. Stellt man sich auf eines der oberen Stockwerke und schaut dem Schauspiel zu, kann man sich widerstreitender Gefühle nicht erwehren.

Freischwebend. In der Galeria Kaufhof am Alexanderplatz haben die Rolltreppen einen großen Auftritt. Foto: Thilo Rückeis

Der Anblick ist erhaben und erschreckend zugleich, man fühlt sich erhoben und zermalmt. Woran liegt das? An der Größe, ja sicher, und an der zentralen Stellung; während die Galerie Lafayette oder das KaDeWe ihre Rolltreppen fast schamhaft verstecken, machen diese hier großes Theater und öffnen das innere Auge. Während die Waren bei Karstadt am Hermannplatz aneinander ersticken und billig wirken, dürfen sie hier atmen und ihre Präsenz entfalten. Während die Rolltreppen in Neukölln den Dingen die Sprache verschlagen, dolmetschen sie hier ihre Verheißungen.

Es ist, als blicke man dem System ins Herz, es ist, als ob sich der Kapitalismus als Umschlagplatz von Waren offenbare, als begriffe man plötzlich, dass der Mensch selbst nur eine Ware ist, die benötigt wird, um die Rolltreppen zu betreiben. Hier tut sich ein Riss auf, eine existenzielle Tiefe, die jeden Menschen zur Ameise macht, wo er doch ein Abenteurer sein will oder zumindest ein individuelles Ich.

Ist es Zufall, dass sich hier in den vergangenen Jahren zwei Menschen in diese schwindelerregende Tiefe gestürzt haben? Andererseits kann man der Architektur eine euphorisierende Aura nicht absprechen. Mithilfe der Rolltreppen inszeniert das Warenhaus die Dinge, es wird zum Erlebnispark, die Einkaufstour wird zur Safari, wo der Kunde seinen Abenteuerdurst und „Erfahrungshunger“ stillt, indem er zukünftige Ich-Kreationen entwirft.

Es ist zuerst das Auge, das alles verzehrt, das sich die Waren schon einverleibt, während es langsam nach oben fährt. So potenziert die Rolltreppe den Perspektivenreichtum, der Blick wird aufgeputscht, denn der Kunde taucht in wechselnde Lebensfilme ein, er ist Regisseur, Kamera und Schauspieler in einer Person. Der Kunde blickt aber auch in das Leben der anderen. Man sieht einander beim Suchen und Finden zu, man erlebt den einkaufenden Mitmenschen als Identitätsreisenden, denn auf der Rolltreppe fahren alle zu sich selbst und von sich selbst weg.

Manchmal ist unklar, wo der Mensch aufhört und die zahlreichen Schaufensterpuppen beginnen. Die Rolltreppen kommunizieren mit den Schaufensterpuppen, die auf jeder Etage alle möglichen Lebens- und Verhaltensformen ausüben und so das innere Wunschgelände des Kunden formen, gestalten. Die Schaufensterpuppen sind Architekten der Sehnsucht: Da stehen goldene Frauen in erotisierender Unterwäsche, dort meditiert eine im Schneidersitz, andere joggen wie Superathletinnen, ein Muskelmann offeriert einen Trainingsanzug, Kinder fahren Ski, werfen Schneebälle, ein Fußballer schießt formvollendet, da räkelt sich eine Morgenmantelträgerin und ein Anzugmann erobert die Geschäftswelt. Jede Puppe ist ein Powerzentrum und wir fahren an ihnen vorbei und hören: So sollst du sein, mach mit, hak dich unter, verwandele dich in unseresgleichen. Doch je mehr wir diesen Glücksversprechen lauschen, desto deutlicher fesseln sie uns an die Endlichkeit.

Krähenüberkrächzte Rolltreppe

Die fünftägige Sitzung

Ein sechswöchiger Aufenthalt

Die vierteljährliche Frist

Und alle drei Stunden

Zwei Löffel Rhabarbersaft

Das mindestens braucht es

mein Lebensgefühl

Mamma Mamma Mamma

ach Mamma

Und hilft irgendwie

sozusagen vorwärts

ja vielleicht sogar weiter

– (All die Gedanken an die Ewigkeit

nicht zu vergessen.)

(Adolf Endler, 2007)