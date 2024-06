Achtung, Flauschangriff! Berlins Turmfalken in der Altstadt Spandau ganz nah

Achtung, Flauschangriff! Der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels durfte in die verschlossene Altstadt-Kirche St. Nikolai, wo nicht der Pfarrer im Mittelpunkt stand, sondern putziges Federvieh. Die Mini-Falken wurden beringt.

Los ging’s unten im Foyer, Treffpunkt Treppe. Dort wartet schon Kirchwart Matthias Küstermann, 58 Jahre alt, früher Fernfahrer, Berliner Schnauze, jute Seele, fröhlicher Typ. Neben ihm: seine Frau Ines mit großer Kamera in der Hand. Beide wohnen in Sichtweite von St. Nikolai und pflegen die „Falkencam“, die seit neun Jahren Bilder aus dem Innern des Falkenkastens ins Internet überträgt. Hier die Adresse turmfalken-nikolai-spandau.de, hier Kirchwart Küstermann.

Kirchwart Küstermann im Turm von St. Nikolai. © André Görke

Sechs Eier waren es in diesem Jahr, und weil die Eltern Mäuse en masse fangen und wie Lieferando bequem nach oben fliegen, futtert sich der Nachwuchs satt und wächst. Aus sechs Eiern wurden sechs Jungfalken.

„Ich hatte neulich sogar mal eine 8-er Brut, das habe ich in 40 Jahren nicht gesehen“, sagt Hobby-Ornithologe Stefan Kupko auf der Treppe. Er ist extra aus Steglitz gekommen und arbeitet eigentlich als Krankenhaus-Pfleger in der Notaufnahme. Jetzt ist er ehrenamtlich unterwegs und hat Spezialwerkzeug dabei: für die Beringung. Hoch geht’s.

Stufe für Stufe geht es den Kirchturm hoch. © André Görke

77 Meter ist der Turm hoch, die Aussichtsplattform befindet sich in 54 Metern Höhe und einige Stufen darunter befindet sich der Dachboden mit einem unscheinbaren weißen Ding in der Ecke, das aussieht wie ein Stromkasten: Hier wachsen die Mini-Falken. Mit einer Klappleiter geht’s hoch an den Kasten.

Der Nistkasten wird von Außen kurz versperrt, damit die Eltern nicht reinkönnen. © André Görke

Erst mal wird die Einflugschneise für die Eltern kurz geschlossen, damit die Finger dran bleiben. Klappe zu, Deckel auf. Vorsichtig nimmt Kupko die sechs Jungfalken aus dem Nest, pardon, Kasten („Falken bauen keine Nester, sondern suchen Nischen“). Nur er darf an den Kasten, sonst keiner, auch nicht der Kirchwart, keine Besuchergruppe, nicht mal die Pfarrer haben hier oben was zu melden.

Tschiep, Quäk, Kreisch. Die Vögel finden das so lala, als sie im Einkaufskorb landen.

Gruppenfoto. © André Görke

Zwei Wochen sind sie jetzt alt und haben große Augen. Erste Federn bilden sich unterm Flaum.

12 Gramm wiegen sie nach der Geburt, so viel wie drei Zuckertütchen. „Jetzt sind es 240 Gramm, minus Beutel“, sagt Kupko, als er jeden Vogel vorsichtig in einem Jutebeutel wiegt. Eben in der Küche mal gecheckt: 80 Gramm wiegt so ein Stoffbeutel, also wiegt so ein junger Vogel 160 Gramm. 300 Gramm sind es, wenn er ausgewachsen ist.

Die Beringung ist so was wie eine internationale ID-Card, ein Reisepass fürs Leben. Eine sechsstellige Nummer, aus der man europaweit Land, Stadt, Alter ablesen kann. Wie weit reist der Vogel? Kehrt er zurück? Wie alt ist er? „Wir haben einen Berliner Falken sogar mal in Mali gefunden“, erzählt Kupko. Bis Westafrika sind es gut 4000 Kilometer Luftlinie aus der Carl-Schurz-Straße, wo die Kirche St. Nikolai steht.

Aus Aluminium und mit Zahlen versehen: der Ring für die Vogelfüße. © André Görke

Seit 1989, als die im Krieg zerstörte Kuppel wieder aufgesetzt wurde, gibt es den Falkenkasten im Turm. Und es ist nicht der einzige im Spandauer Zentrum: Es gibt Falkenkästen an der Feuerwache, am Rathaus („der ist aber gerade wegen Baustellen-Aufzugs blockiert“), am Kulturhaus, an der Marienkirche, an Wohnhäusern… „etwa 400 Falkenkästen sind es in ganz Berlin“, erklärt Kupko. Brutpaare? „Etwa 300 stadtweit“, sagt er und hält vorsichtig einen weiteren Jungvogel in der Hand.

Seit 40 Jahren kümmert er sich um die Falken und kennt die Tiere bestens: Stefan Kupko. © André Görke

St. Nikolai finden die Vögel super, weil der Marder hier nicht hochkommt und die Eier wegnascht. Wer sich hier breit macht, muss den Kasten dennoch verteidigen, gegen Habichte oder andere Falken („das geht für einen schon mal tödlich aus“). Letztes Jahr waren Dohlen und Tauben hier zum Brüten, das Nest war blockiert. Sogar eine Ente hat sich schon oben auf St. Nikolai verirrt. Quak.

Tödlich ist so ein Falke aber für viele andere. Eidechsen, Mäuse, sogar kleine Ratten holen sie sich. Und Mauersegler und Spatzen, Spatzen, Spatzen, die gibt es ja im Überfluss. Kleine Tauben sind auch nahrhaft, werden allerdings am Boden zerlegt. Für den Lufttransport sind sie zu schwer.

Was ist mit Essensresten von Burger King oder Dönerbuden? „So was fressen eher Krähen oder Tauben“, sagt Kupko. Falken haben allerdings einen stabilen Magen: „Ihre Magensäure zersetzt alles.“

Service Spandaus Falkencam : turmfalken-nikolai-spandau.de

: turmfalken-nikolai-spandau.de Infos der Naturschützer vom Nabu : berlin.nabu.de/tiere-und-pflanzen/turmfalken-vor-der-kamera/index.html

: berlin.nabu.de/tiere-und-pflanzen/turmfalken-vor-der-kamera/index.html Infos zur Turmbesteigung von St. Nikolai: https://www.nikolai-spandau.de/aktuelles/turmfuhrungen-st-nikolai

Die Falkencam lebt von Spenden. Familie Küstermann betreibt dieses Hobby ehrenamtlich und zahlt vieles aus der Haushaltskasse, damit andere das Naturspektakel gucken können. Sie müssen die Domain bezahlen, Technik und Leitungen ausbessern, Internetspeicherplätze einkaufen, stabile Computer besorgen, die in der Sommerhitze unterm Dach von St. Nikolai nicht schlapp machen. „Und wir wollen die Rufe der Vögel mit speziellen Lautsprechern auch im Internet übertragen.“ Links auf der Seite ist ein kleiner Paypal-Button, wer das Projekt unterstützen mag: turmfalken-nikolai-spandau.de

Nach einer Stunde hat Hobby-Ornithologe Kupko alle Vögel beringt und Buch geführt. Die Tiere sind gesund, wohlgenährt und ganz friedlich und leise, wenn sie in der Hand sitzen und gestreichelt werden. Menschengeruch? Ist den Falken-Eltern wurst. Bald wird der Nachwuchs flügge sein. Fallen die dann einfach runter?

„Wenn sie flügge sind, dann können sie auch fliegen, dafür sind Vögel ja da. Zwei, drei Tage müssen sie aber noch üben“, sagt Kupko. Allerdings lauern draußen Gefahren. Krankheiten, Stromleitungen. Und neulich ist ein Falke gegen die Frontscheibe eines BVG-Busses gedonnert und gestorben.

Der Kirchturm kann übrigens jeden Sonnabend besichtigt werden, ab 12.30 Uhr, für 2 Euro plus Spende. Durch eine Klappe geht es nach oben zum Ausguck.

© André Görke

Der Ausblick ist fantastisch. Hier mein Foto von der Altstadt mit Bummelmeile, Marktplatz, Karstadt und Rathausturm…

© André Görke

…hier der Blick gen Norden mit der mächtigen Havel, Kolk, Zitadelle und Insel Eiswerder...

© André Görke

…hier der Blick gen Osten: mit Spree Ecke Havel, Teufelsberg und Industriekulisse.

© André Görke

…und hier der Blick nach Westen mit den Großsiedlungen, hinter denen sich das Havelland erstreckt.

© André Görke

„Ich muss noch die Klappe schließen“, sagt Kirchwart Küstermann auf dem Turm, als wir den Abstieg wagen. „Sonst fliegen die Tauben rein. Und wenn ich die einmal im Turm habe, bekomme ich sie nicht mehr raus.“ Jeder Vogel ist dann doch nicht willkommen.

