Berliner Sommerkino am Kudamm Das Open-Air-Kino startet endlich wieder am Kranzler Eck

Zum elften Mal veranstaltet das Berliner Kranzler Eck ein „Open Air Sommerkino“ in seinem Innenhof zwischen der Kantstraße, dem Kurfürstendamm und der Joachimsthaler Straße. Von Freitag, 25. August, bis zum 3. September werden die Filme jeweils ab 20 Uhr gezeigt. 200 Liegestühle stehen gratis zur Verfügung. Für Besucherinnen und Besucher ist es erfahrungsgemäß ratsam, früh zu erscheinen, um einen freien Platz zu finden. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Darüber berichtet jetzt das Bezirksnewsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf, den es in voller Länge mit noch viel mehr Tipps unter tagesspiegel.de/bezirke gibt.

Zum Auftakt am 25. August läuft die französische Filmkomödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“. An den weiteren Tagen folgen „Bibi & Tina – Einfach anders“, „Spencer“, „Nebenan“, „Matrix 4: Resurrections“, „Mein Sohn“,“In the Heights“, „Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie“, „Der Wolf und der Löwe“ und „Hilfe, die Kinder sind zurück“. Mehr zum Programm steht online unter kranzler-eck.berlin

