Frust am Berliner Wannsee-Ufer Dem Gutspark Neukladow fehlen plötzlich Millionen

Noch eine Baustelle in Berlin-Kladow, diesmal der Gutspark am Krankenhaus Havelhöhe - ein echter Berliner Geheimtipp mit super Blick auf den Wannsee: Da hat Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, letztens die Bauarbeiter losgeschickt, die bis Mai 2023 die neue Zufahrt hinab zum Paradies am Wannsee bauen („neue Platanen, neue Bänke, neuer Asphalt“).

Eigentlich müsste es mit hohem Tempo weitergehen am Havelufer. Denn bis 2026 sollen auch die Gebäude aufgemöbelt werden – das war bisher der Plan. Doch das 15-Mio.-Projekt gerät auf Landesebene ins Stocken. Im Idyll herrscht Frust.

Mai 2019: Gut zu erkennen das Ausmaß der Arbeiten. Der Radweg soll geglättet und ausgebaut werden. © André Görke

Wann entstehen Café, Museum & Co? 2026 wird nicht zu halten sein, denn: „Die Umsetzung des Bedarfsprogramms für das Gebäudeensemble des Gutsparks ruht derzeit“, sagte Stadtrat Schatz dem Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau nach Rücksprache mit Kulturstadtrat Frank Bewig, CDU. Beide Stadträte sind wenig amüsiert.

Eine Finanzierung ist gegenwärtig nicht gesichert, da das Land jetzt andere Prioritäten hat. Spandaus Stadträte sind enttäuscht

„Eine Finanzierung ist gegenwärtig nicht gesichert, da die in Aussicht gestellte Finanzierung durch das Land Berlin aufgrund verschobener Prioritäten keinen Bestand mehr hat“, so Schatz und Bewig zum Spandau-Newsletter. Und weiter: „Der aktuelle Stand ist somit, dass nach einer Finanzierungsquelle gesucht wird.“

Da war der Senat noch Feuer und Flamme: 2019 besuchten die Innenstädter das Idyll am Wannsee. © André Görke

„Lediglich 3 Mio. Euro stehen momentan aus Mitteln der Lottostiftung zur Verfügung“, so Schatz und Bewig. Das klingt nach einer zähen Nummer. Entsprechend verstimmt sind die CDU-Leute – „sehr bedauerlich“ ist noch die diplomatischste Wortwahl im Rathaus. Es fehlten 12 Mio Euro, die man nun „händeringend“ benötige.

Der Havelradweg immerhin ist 2024 dran

„Im nächsten Bauabschnitt machen wir unter anderem den Havelradweg schön“, sagte mir Schatz – vermutlich im Jahr 2024. Der ist bislang eine wellige Schotterpiste und soll nach letzten Plänen auf 3,50 Meter verbreitert, asphaltiert und aus Gestaltungsgründen hell eingefärbt werden.

Und der Havelradweg wird begradigt. Wer in den Park hineinwill, muss nämlich aktuell den Kopf einziehen, sonst donnert er mit dem Fahrradhelm gegen die Mauer – hier mein Foto, das den absurden Engpass des Radwegs zeigt. Hier müssen alle durch.

Kein Witz: Das ist die Zufahrt in den Park auf dem beliebten Havelradweg. © André Görke

Zur Erinnerung: Im Gutspark soll ein neues Café entstehen, ein Mini-Museum der Zitadelle, ein Rosengarten, eine E-Bike-Ladestation für die Touristen auf dem Havelradweg. Eine behindertengerechte Rampe runter zur Havel soll gebaut werden (es sind sechs Meter Höhenunterschied), ein Open-Air-Theater, ein Radweg, ein Parkplatz für 80 Autos … hier die Skizzen der Planer.

