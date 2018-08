Sie sieht sich vor allem als gesellschaftspolitisch interessiert, erzählt Fearn, als der Spaziergang zu einem weiteren linken Hausprojekt führt, das an die rebellischen Jahre des Viertels erinnert: Die Kastanienallee 86. „Kapitalismus normiert, zerstört, tötet“ steht in großen Lettern an der grauen Fassade, von der der Putz bröckelt. Im Hinterhaus gibt es das „Tuntenhaus“, wie es auch die Bewohner selbst nennen, Naomi Fearn erinnert sich an tolle Partys, die sie dort gefeiert hat.

Nicht weit davon ist eine weitere Adresse, die ihr wichtig ist: Der Comicladen „Modern Graphics“. Dessen Keimzelle liegt in Kreuzberg, aber seit gut zwei Jahren gibt es den Ableger in der Kastanienallee. Hin und wieder stellt Betreiber Micha Wießler zum Feierabend Tische und Bänke auf den Gehweg, dann treffen sich hier Comiczeichner, Fans und Nachbarn aus dem Viertel auf ein paar Bier und sprechen über das Leben und ihre Leidenschaft für Bildgeschichten.

Bei Naomi Fearn ist auch die den Eltern zu verdanken. Ihr Vater war ein regelmäßiger Leser von US-Zeitungscomics wie dem täglich erscheinenden Polit-Strip „Doonesbury“, den auch die Tochter als wichtigste Inspirationsquelle nennt. Aber auch die Hippie-Abenteuer der „Freak Brothers“, Batman-Hefte und die Geschichten mit Marvel-Helden wie Spider-Man waren im Hause Fearn omnipräsent, wie beide beim Spaziergang erzählen. Dazu kommen die vor allem von der Mutter geschätzten „Archie“-Comics, die jetzt durch die TV-Serie „Riverdale“ auch hierzulande etwas bekannter werden.

Auch eine erotische Anthologie ist Teil ihres Werks

Neben dieser Comic-Grundausbildung studierte Fearn nach dem Abitur freie Grafik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Ihr Geld verdient sie seitdem, wie viele Berufskollegen, mit einer Mischung aus Comics und Illustrationen. Sie illustrierte Jugendbücher wie die Reihe „Tiger Team“, entwarf Poster für Veranstaltungen und Illustrationen für Zeitschriften. In Sachen Comics zeichnet sie neben der „R2G-WG“ gerade eine weitere Reihe, die auf den ersten Blick so gar nicht zum grafisch reduzierten Polit-Strip im Tagesspiegel passen will: Für die vor allem für junge Mädchen gedachte Zeitschrift „Lego Friends“ steuert Fearn einen bonbonbunten Strip bei, in dem kleine Lego-Mädchen Abenteuer wie aktuell ein Autorennen erleben.

Dazu kommen immer wieder eigene Comic-Projekte wie die erotische Anthologie „Bettgeschichten“, die sie vor ein paar Jahren zusammen mit ihrem Atelierfreund Reinhard Kleist herausgegeben hat. Dort konnte man eine Seite der Künstlerin kennenlernen, die sie sonst vor allem als Musikerin und Performerin auslebt: In den Songs ihrer Comedy-Band Sticky Biscuits verarbeitet sie Ideen zu Sex, Beziehungen und Pornografie. Selbst explizite Themen wie Faustverkehr oder sexuell übertragbare Krankheiten werden in kunstvollen Videos auf spielerische, ja niedliche Weise vermittelt.

Das bescherte der Band kürzlich eine Einladung zum Toronto International Porn Festival, in der Abteilung komödiantische Pornografie. Im Moment pausiert das Projekt Sticky Biscuits allerdings: Es bestand vor allem aus Naomi Fearn und dem Künstler Marc Seestaedt, mit dem sie lange zusammen war. Den kennt man unter anderem als Organisator des Festivals Comicinvasion und Mit-Initiator des Berliner Comicstipendiums, das der Senat soeben zum zweiten Mal ausgeschrieben hat.

Der Spaziergang endet an der U-Bahn-Station Eberswalder Straße, im „Zeit für Brot“ bei einer Zimtschnecke. Vor Kurzem hat der Ableger der Café-Kette, die mit ihren handgemachten, ökologischen und nicht gerade billigen Backwaren ein weiterer Indikator für die Veränderung der Gegend ist, hier eröffnet.

Zu Hause fühlt sich Naomi Fearn im Viertel immer noch, auch wenn sie hier nicht mehr wohnt. Inzwischen ist sie nach Friedrichshain gezogen, wo sich etwas Bezahlbares fand. „Heimat bedeutet für mich, dass ich im Pyjama auf die Straße gehen kann und es okay ist“, sagt sie. „Das Gefühl habe ich hier vom Weinbergspark bis zum Helmholtzplatz immer noch.“

