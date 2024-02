Starke Verrauchung bei Kellerbrand Feuerwehr rückt mit Großaufgebot in Berlin-Neukölln aus – Verstärkung angefordert

In einem sogenannten Hochkeller eines Hochhauses in Berlin-Neukölln ist ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte, die zuerst vor Ort waren, hätten die Bekämpfung des Feuers eingeleitet und weitere Kollegen nachalarmiert, teilte die Berliner Feuerwehr am Sonntagnachmittag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit.

70 Einsatzkräfte seien im Einsatz, wie ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel gegen 15.45 Uhr mitteilte. Erste Personen hätten sich bereits vor Ankunft der Beamten in Sicherheit gebracht. Der Sprecher ging am späten Nachmittag davon aus, dass der Einsatz noch mehrere Stunden andauern werde.

Als Grund dafür wurde starke Verrauchung angegeben. Details zu dem Haus in der Aronsstraße nannte die Feuerwehr zunächst nicht. (mit dpa)