Der Deutsche Wetterdienst informierte am Sonntag über die hohe Wahrscheinlichkeit von starken Gewittern in Berlin und Brandenburg. Es sei mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter, kleinkörnigem Hagel sowie Windböen um 55 km/h zu rechnen. In einzelnen Gebieten könnte es auch zu Unwettern kommen.

Auch die Berliner Feuerwehr warnte via Twitter vor Unwetter. Sie riet den Berlinern, wenn möglich, das Haus nicht zu verlassen und auf ihre Mitmenschen zu achten. (Tsp)