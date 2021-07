Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorabinformation am Dienstagabend meldet, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für schwere Unwetter in Berlin und Brandenburg. Ab dem Dienstagabend drohen schwere Gewitter mit Niederschlägen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Dies teilte der DWD auf seiner Homepage mit.

Zudem könnte es zu Hagelschlag mit Korngrößen um die 2cm geben. Laut DWD können Sturmböen auftreten, die Geschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Gewitter würden lokal mit voller Intensität auftreten. Erst in der zweiten Nachthälfte soll sich die Wetterlage wieder beruhigen, wie der DWD prognostiziert.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können in den kommenden Tagen weiter mit hohen Temperaturen rechnen. Am Mittwoch bleibt es laut Prognose des DWD warm bei Höchstwerten zwischen 29 und 32 Grad. Viele Wolken sollen über das Land ziehen, nur in der Uckermark und entlang der Oder lasse sich anfangs die Sonne blicken.

Ab dem Nachmittag sei mit häufigen Schauern und teils kräftigen Gewittern zu rechnen, lokal bestehe Unwettergefahr mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. In der Nacht lassen die Niederschläge dem DWD zufolge nach.

Ein ähnliches Bild zeichnet der Wetterdienst auch für Donnerstag und Freitag: Tagsüber soll es bei einem Mix von Sonne und Wolken warm werden, ab Nachmittag und Abend örtlich einzelne Schauer und Gewitter geben. (mit dpa)