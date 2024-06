Starkregen, Sturmböen und Hagel Warmer Sommertag mit Unwettergefahr in Berlin erwartet

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Freitag auf teilweise heftige Unwetter mit Starkregen und Orkanböen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, kann am Freitag zunächst Sandstaub aus der Sahara den Himmel trüben.

Am Nachmittag ziehen bei maximal 24 und 29 Grad Schauer auf. Bei kräftigen Gewittern kann Starkregen mit bis zu 25 Liter je Quadratmeter und auch größerem Hagel niedergehen. Sturmböen können der Vorhersage zufolge Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Kilometer je Stunde erreichen. Auch kurzlebige Tornados werden lokal nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Samstag klingen die Schauer den Angaben zufolge ab. Der Tag beginnt stark bewölkt und es kann örtlich etwas regnen, im Südosten Brandenburgs teils schauerartig und gewittrig verstärkt. Bei bis zu 24 Grad heitert der Himmel am Nachmittag auf und es weht nur noch ein schwacher bis mäßiger Wind. Der Sonntag wird bei bis zu 25 Grad heiter bis wolkig und trocken. (dpa)