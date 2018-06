Nach der Hitze kommt der Donner: Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitag eine Unwetterwarnung für den Norden und die Mitte Deutschlands herausgegeben, betroffen ist auch der Raum Berlin-Brandenburg. Örtlich sei bis in die Nacht mit erhöhter Unwettergefahr zu rechnen, teilte der DWD auf Twitter mit. In der Hauptstadtregion seien bis in die Nacht zum Sonnabend hinein langsam ziehende, starke Gewitter möglich. Darunter heftiger Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter in der Stunde, Hagel sowie Hagelansammlungen und Sturmböen mit bis zu 85 km/h.

Zuletzt hatten schwere Unwetter in Nordrhein-Westfalen einen Ausnahmezustand ausgelöst. Keller liefen voll, Straßen waren überflutet und Bäume umgestürzt. Auch in Berlin und Brandenburg hatten sich Mitte der Woche mehrere Unwetterzellen gebildet, besonders betroffen war Cottbus.

Mit Temperaturen von über 30 Grad und plötzlichen Gewittern war der Mai ein Monat der Wetterextreme. Zuletzt war es vor fast 130 Jahren in Deutschland so heiß wie in diesem Mai.