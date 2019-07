Das Konzept klingt vielversprechend: An der „New School“ sollen Kinder, die es an anderen Schulen schwer haben, frei lernen dürfen. Die Privatschule mit Sitz im Alt-Treptower Standort der "Factory" - einem ehemaligen Fabrikgebäude mit mehreren Start-ups nahe des Landwehrkanals - unterrichtet nicht mit Kreide und Tafel, sondern mit Tablets. Und die Unterrichtsbedingungen sind familiär: Insgesamt zählt die Einrichtung mit Sitz in weniger Schülerinnen und Schüler, als an öffentlichen Schulen in einer einzigen Klasse sitzen. An der "New School" werden sie "Talents" genannt, das Motto der Schule laut Webseite: "Vorbereitung auf den Erfolg im 21. Jahrhundert". Nun müssen einige der zwölf zuletzt verbliebenen mitten in den Sommerferien neue Schulen finden. Manche hatten bereits selbst gekündigt oder einen Abschluss gemacht, sieben wurde von der Schule gekündigt.

Streit um einen Lehrer

Was war passiert? Anstoß des Streits ist ein Mentor, so heißen die Lehrer an der New School. Er wurde zwei Wochen vor Ferienbeginn von der Schulleitung überraschend freigestellt. Der Grund sind wohl pädagogische Differenzen. Dem Tagesspiegel sagte der Mann, der seinen Namen nicht öffentlich nennen möchte, dass man uneinig über die Lernziele gewesen sei. Er habe mit den „Talents“ viel erreicht: Ein Kind lernte Schlagzeugspielen, eins baute eine Webseite, ein anderes schrieb eine Filmkritik. Zu den Vorstellungen der Schulleitung wollte sich der Pädagoge aufgrund des laufenden Konflikts nicht äußern.

Eltern baten um Gespräch

Die Eltern setzten sich nach der Freistellung für den Mentor ein und wandten sich in einer E-Mail direkt an die Schulgründerin und Geschäftsführerin Sabrina Heimig-Schloemer. Sie baten um ein Gespräch mit ihr und betonten, dass sie den Mentor gerne weiter an der Schule hätten. „Die häufigen und nicht nachvollziehbaren Mentorenwechsel erschüttern das Vertrauen der Talents genauso wie das von uns Eltern und das Ansehen der Schule nimmt Schaden“, heißt es in der Mail, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Die Eltern schreiben weiter: "Uns eint der Wunsch, die guten Bedingungen an der Schule zu erhalten." Cornelia Eybisch-Klimpel ist eine der Mütter. Sie sagt: „Keiner wollte, dass es so kommt. Meine große Hoffnung ist, dass dieser Konflikt für etwas gut ist, es zu einer Verständigung über das pädagogische Konzept kommt." Sie möchte, dass die New School fortbesteht. Ihr Kind habe an der Schule „eine super Entwicklung hingelegt.“

Eine Schule wie keine andere

Die New School ist einzigartig: von Bedingungen wie an dieser Einrichtung können viele staatliche Schulen nur träumen. Geld war seit der Gründung 2015 kein Problem, die Schule wird von Udo Schloemer unterstützt. Er ist mit der Sabrina Hemig-Schloemer verheiratet und eine bekannter Name in der Start-up-Branche: 2011 gründete er den ersten Bürocampus Factory in Berlin-Mitte.

Schulleiterin Kirsten Henschke sagte dem Tagesspiegel, dass Eltern „erhebliche persönliche Vorwürfe“ gegenüber dem Team erhoben und „E-Mails und Dokumente im Namen der Schulgründerin abgefangen und gefälscht" hätten. Dieser Vorwurf mache das vertrauensvolle Miteinander unmöglich. Cornelia Eybisch-Klimpel entgegnet, sie habe lediglich in einer SMS an Heimig-Schloemer nachgefragt, ob das Schreiben sie erreicht habe.

Schulaufsicht prüft Anerkennung

Die Privatschulaufsicht der Senatsverwaltung für Bildung prüft derzeit die Informationen der Eltern, zuständig ist eine Schulrätin. Die New School könnte ihre staatliche Anerkennung verlieren, wenn die gesetzlich festgelegten Voraussetzungen für Privatschulen nicht erfüllt werden. Der Träger muss bis zum 8. August Stellung nehmen. Die Privatschulaufsicht ist nach Angaben der Senatsverwaltung mit den Eltern in Kontakt und unterstütze sie dabei, den Kindern Plätze an anderen Schulen zu vermitteln.

Ungeachtet des Konflikts möchte die New School mit dem bestehenden Team im neuen Schuljahr sechs neue Kinder aufnehmen, sagte Leiterin Kirsten Henschke. Am 12. August gibt es laut Webseite einen Tag der offenen Tür. Für die Kinder, denen gekündigt wurde, hat sich die Tür geschlossen.