Statistik Zensus 2022: Senat rechnet mit deutlich weniger Einnahmen

Die jüngste Bevölkerungserhebung Zensus 2022 verschärft die Haushaltslage des Berliner Senats weiter. Weil die Hauptstadt dieser Statistik zufolge deutlich weniger Einwohner hat als bislang angenommen, erhält das Land deutlich weniger Geld aus dem bundesweiten Steuerverteilungssystem. Bis 2028 sind es nach und nach bis zu 550 Millionen Euro weniger pro Jahr, wie Finanzsenator Stefan Evers (CDU) am Dienstag mitteilte. Zwar habe der Senat finanziell vorgesorgt. Doch spätestens ab 2025 bleibt demnach eine Steuerlücke von mindestens 150 Millionen Euro. Hinzu kommen mögliche Rückzahlungen für 2022 und 2023, denn der Stichtag des Zensus ist der 15. Mai 2022.

Der Erhebung zufolge lebten an jenem Tag in Berlin knapp 3,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Das waren rund 129.000 Berlinerinnen und Berliner weniger als die amtliche Bevölkerungsfortschreibung für diesen Zeitpunkt ermittelt hatte.

Der Zensus 2022 ist eine statistische Erhebung und liefert für Länder und Gemeinden die neue amtliche Bevölkerungszahl. In Berlin wurden dafür mehr als 700.000 Menschen befragt. Sie gaben dabei Auskunft über Art und Größe ihrer Wohnung, die Zahl der Bewohner, über ihren Familienstand und ihre Herkunft.

