Keine Autos, keine BVG-Busse, lediglich Fußgänger und Radfahrer dürfen an diesem Wochenende die Elsenbrücke passieren.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilte, wird das Bauwerk zwischen Friedrichshain und Alt-Treptow ab Freitagabend um 20 Uhr bis Sonntag für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Grund seien umfangreiche Arbeiten zur Einrichtung einer neuen Verkehrsführung.

[Der Verkehr in der Metropole: Das ist regelmäßig auch ein Thema in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Über die Puschkinallee, Schlesische Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee sei eine Umleitung eingerichtet. Während der Brückensperrung sei mit „erheblichen Staus“ im Bereich der Schlesischen Straße und der Oberbaumbrücke zu rechnen, hieß es von der VIZ.

Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Diese Karte zeigt die Umleitungen im näheren Umfeld:

Die Umbauarbeiten sollen voraussichtlich am Sonntagnachmittag beendet sein. Dann können Autofahrer in Richtung Markgrafendamm nur noch einen Fahrstreifen nutzen, in Richtung Puschkinallee stehen laut VIZ weiterhin zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Damit wird, wie berichtet, das Nadelöhr an der Elsenbrücke noch enger.

Mehr zum Thema Eine Autospur künftig für Radfahrer Das Nadelöhr Elsenbrücke wird noch enger

Nachdem ein Riss in dem Bauwerk entdeckt worden war, fiel Ende 2018 die Entscheidung: Die Elsenbrücke soll abgerissen werden. Erst der östliche Brückenteil und dann, nachdem eine Behelfsbrücke errichtet wurde, der westliche. Die Fertigstellung der Brücke ist für das Jahr 2028 vorgesehen. (Tsp)