Stau wegen Bauernprotesten Viele Autobahnauffahrten im Berliner Umland blockiert

Den Appell hört man oft, bitte das eigene Auto stehenlassen. Heute gilt er: Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldet erhebliche Probleme auf den Einfallstraßen B1/B5 und B158.

Verschärft wurde das von den Bauern organisierte Chaos durch zusätzliche Probleme. Am Morgen waren zeitweise der Tiergartentunnel Richtung Kreuzberg und der Britzer Tunnel an der A100 Richtung Innenstadt gesperrt. An der A100 war die Höhenkontrolle ausgelöst worden, für den Tiergartentunnel nannte sie keinen Grund.

Nach Angaben der Brandenburger Polizei sind auf den Autobahnen A2, A9, A10 und A115 alle Auffahrten durch protestierende Bauern blockiert. Dies war angekündigt worden, die Brandenburger Polizei war vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, dass zumindest einige Auffahrten frei bleiben müssen.

Im Zentrum ist die Straße des 17. Juni bereits seit Sonntagabend zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor gesperrt, dort soll am Montagnachmittag die Demo der Landwirte stattfinden. Erwartet werden 300 Traktoren.

Die Bauern protestieren gegen die Subventionskürzungen der Bundesregierung. Die Regierung hat einen Teil der Kürzungen bereits rückgängig gemacht, die Bauern wollen sämtliche Subventionen für sich behalten. In Berlin werde es keine Blockadeaktionen durch die Bauern geben, hieß es bei der Berliner Polizei.