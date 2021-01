Autofahrer in Berlin müssen bis Sonntag mit erheblichen Verkehrseinschränkungen in der östlichen Innenstadt rechnen. Grund dafür sind ab Dienstag beginnende Demonstrationen mit mehreren hundert Traktoren, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Am Dienstagvormittag wird laut VIZ unter anderem ein Korso mit rund 200 Traktoren aus Sachsen-Anhalt erwartet.

Vor allem der Bereich Alexanderplatz mit der Karl-Liebknecht-Straße, der Alexanderstraße und der Karl-Marx-Allee sei von Einschränkungen und Sperrungen betroffen. Im Rahmen der Dauer-Demo sind außerdem Kundgebungen im Bereich Stresemannstraße sowie Wilhelmstraße geplant. (dpa)